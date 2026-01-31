Zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite sunt prevăzute expres în legislația muncii, iar acest drept se aplică și în anul 2026, indiferent de domeniul de activitate. Potrivit Codului muncii, salariații pot solicita astfel de zile libere în situații precum decesul unei rude apropiate, căsătoria sau nașterea unui copil, fără ca acestea să afecteze durata concediului de odihnă anual.

Legea stabilește faptul că aceste zile libere sunt distincte de concediul de odihnă și nu pot fi compensate prin diminuarea acestuia. Evenimentele familiale considerate deosebite, precum și numărul de zile libere acordate, pot fi reglementate fie prin lege, fie prin contractul colectiv de muncă aplicabil, fie prin regulamentul intern al angajatorului.

În practică, cadrul legal oferă un drept clar salariaților, însă lasă la latitudinea angajatorilor stabilirea detaliilor concrete de aplicare, în limitele prevăzute de lege. Astfel, zilele libere plătite reprezintă o formă de protecție a salariaților în momente importante din viața personală, fără a afecta continuitatea raportului de muncă.

Este important de subliniat că aceste zile nu sunt condiționate de vechimea în muncă și nu implică suspendarea contractului individual de muncă pe durata acordării lor.

În mediul privat, zile libere pentru evenimente familiale sunt, de regulă, detaliate prin regulamentul intern sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate sau sector. Aceste documente pot stabili atât tipurile de evenimente recunoscute, cât și numărul exact de zile libere plătite acordate pentru fiecare situație.

Lipsa unor prevederi explicite în regulamentul intern nu înseamnă însă că salariații pierd acest drept. Codul muncii consacră dreptul la zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite, iar angajatorii au obligația de a-l respecta, chiar dacă procedura de acordare nu este detaliată intern.

În aceste situații, angajatorul trebuie să analizeze cererea salariatului prin raportare la cadrul legal general și la practica existentă, fără a refuza nejustificat acordarea zilelor libere. Refuzul acordării acestui drept poate fi interpretat ca o încălcare a legislației muncii.

Pe durata zilelor libere plătite, contractul individual de muncă rămâne activ, iar absența salariatului nu se operează ca suspendare în Registrul general de evidență a salariaților (Reges), întrucât nu este vorba despre o întrerupere a raportului de muncă.

Pentru salariații plătiți din fonduri publice, zilele libere pentru evenimente familiale sunt reglementate explicit prin HG nr. 250/1992. Actul normativ stabilește atât tipurile de evenimente considerate deosebite, cât și numărul de zile de concediu plătit acordate în fiecare caz.

Astfel, sunt prevăzute cinci zile libere plătite pentru căsătoria salariatului, trei zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil și trei zile pentru decesul soțului sau al unei rude de până la gradul al II-lea a salariatului. Aceste zile se acordă distinct de concediul de odihnă și sunt remunerate integral.

Pe lângă aceste situații clar reglementate, legislația muncii mai oferă salariaților posibilitatea de a lipsi de la locul de muncă până la zece zile pe an în cazuri neprevăzute. Este vorba despre urgențe familiale cauzate de boală sau accident, atunci când prezența imediată a salariatului este indispensabilă.

Zilele libere acordate pentru astfel de situații neprevăzute sunt plătite în același mod ca zilele de concediu de odihnă, însă au un regim diferit, deoarece trebuie recuperate ulterior, conform înțelegerii dintre salariat și angajator.