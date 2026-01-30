Noua reglementare privind concediul medical stabilește că prima zi de absență din motive medicale nu va mai fi remunerată, decizie care intră în vigoare de la 1 februarie 2026. Măsura face parte dintr-un pachet de politici guvernamentale orientate spre limitarea cheltuielilor și combaterea concediilor medicale considerate nejustificate.

Concret, angajații care se îmbolnăvesc brusc sau care au nevoie de investigații medicale punctuale vor resimți direct efectele acestei decizii. Estimările arată că pierderile salariale pot varia între 100 și 400 de lei, în funcție de nivelul venitului și de durata concediului. Pentru cei plătiți cu salariul minim, impactul financiar este cu atât mai greu de absorbit.

Persoanele cu venituri reduse spun că, în lipsa unei alternative, sunt nevoite fie să accepte diminuarea salariului, fie să continue să muncească în timp ce sunt bolnave, scrie Antena 3. Dilema este una practică și imediată, mai ales în condițiile în care cheltuielile de bază nu pot fi amânate.

„Mi-am luat concediu fără plată (în perioada bolii) și mi-au luat 320 de lei din salariu. Eu am salariu minim pe economie”, a mărturisit o pacientă pentru sursa citată. „Nu este corect. Plătești tot anul (asigurările medicale) și, când te îmbolnăvești, o dată pe ani, ți se ia dreptul”, a adăugat o altă pacientă.

Specialiștii din domeniul sănătății avertizează că există numeroase situații medicale care necesită una sau două zile de concediu medical, fără a presupune o boală de lungă durată. Printre acestea se numără proceduri precum pregătirea pentru colonoscopie, mai ales în cazurile de suspiciune oncologică, unde respectarea indicațiilor medicale este esențială.

În aceste contexte, neplata primei zile de concediu medical poate descuraja pacienții să urmeze recomandările medicilor. Medicii subliniază că măsura afectează mai ales pacienții care nu au afecțiuni cronice, dar care pot avea episoade acute ce necesită repaus temporar.

Experții în piața muncii atrag atenția asupra unui fenomen cunoscut sub denumirea de „prezenteism”, opus absenteismului. Acesta descrie situațiile în care angajații aleg să meargă la serviciu în ciuda problemelor de sănătate, de teamă să nu piardă bani sau să își pună în pericol locul de muncă.

Această practică poate avea consecințe atât asupra sănătății individuale, cât și asupra colectivului, prin scăderea productivității și creșterea riscului de îmbolnăvire în rândul colegilor.

În paralel cu modificarea regulilor privind concediul medical, autoritățile anunță intensificarea controalelor asupra documentelor justificative și a duratei concediilor acordate pentru boală. Scopul declarat este reducerea numărului de concedii medicale considerate fictive.

Sumele cuprinse între 100 și 400 de lei, care nu vor mai fi achitate angajaților pentru prima zi de concediu medical, sunt incluse de Guvern într-un plan de utilizare a fondurilor economisite.

Guvernul estimează că neplata primei zile de concediu medical va genera economii de aproximativ 1,5 miliarde de lei iar acești bani, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, ar urma să fie folosiți pentru introducerea unor noi medicamente pe lista de compensate.

„Înseamnă că ei (pacienții fictivi – n.r) iau de la gura bolnavului din spital – care are nevoie de tratamente, de diagnostic, de medicamente – ca să plătim concediile medicale inventate ale unora. În medie, din iulie și până în decembrie, doar din concediile medicale fictive s-au economisit 120 de milioane de lei pe lună, în medie, ceea ce înseamnă aproape un miliard și jumătate de lei pe an”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete într-o intervenție teleizată.

Autoritățile au prevăzut și o excepție de la această regulă, care vizează pacienții cu afecțiuni cronice. Aceștia sunt considerați o categorie distinctă, având nevoie de internări sau tratamente periodice.

„Vorbim de acei pacienți care, cel puțin o dată la trei luni, la șase luni, trebuie să meargă la o unitate medicală pentru a-și lua pastilele, pentru a-și lua consumabilele”, a explicat Radu Gănescu, președint, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.

Măsura privind neplata primei zile de concediu medical se va aplica în intervalul 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, conform calendarului stabilit de Guvern.