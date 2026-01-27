Președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România a explicat pentru news.ro modul în care s-au desfășurat discuțiile și ce soluții au fost avansate de reprezentanții pacienților.

Radu Gănescu a menționat că a existat o propunere de a externaliza cât mai multe dintre serviciile care se desfășoară în prezent în regim de spitalizare de zi. El a explicat că mulți pacienți sunt încă nevoiți să se prezinte la spital, lunar sau la fiecare trei luni, doar pentru a primi medicamente sau consumabile.

“A fost o discuţie mult mai amplă pe mai multe subiecte, cea mai amplă discuţie a fost aceasta a concediilor medicale şi faptul că s-a prevăzut acea neplată pentru prima zi de concedii medicale, ne-am exprimat cu toţii îngrijorarea pentru că vorbim de pacienţi care de multe ori trebuie să meargă cel puţin o data pe lună la spital sau o dată la trei luni pentru investigaţii, tratament sau pentru diverse servicii medicale şi atunci ei vor fi primii care vor fi taxaţi, chiar dacă înţelegem că discuţia se doreşte a elimina cât mai mult din acele concedii medicale fictive. Ca propunere, d-nul ministru a venit cu ideea de a găsi soluţii pentru acele persoane care îşi iau concedii repetitiv, ştiind cu toţii că pacienţii cronici trebuie să-şi ia concediu repetitiv în decursul unui an, să putem să nu-I taxăm pentru neplata acelei prime zile de concediu pentru că aceşti oameni chiar au nevoie să meargă la spital. Într-adevăr, să vedem cât de repede se poate implementa având în vedere că Ordonanţa de Urgenţă specifică intrarea în vigoare la 1 februarie. Am spus faptul că trebuie găsită o soluţie pentru aceşti pacienţi şi că nu trebuie taxaţi pentru că nevoia lor este una importantă de a merge la medic, nu să-i descurajăm să nu meargă la medic. Oricum este clar că această categorie de oameni trebuie să meragă în unităţile medicale pentru diverse servicii şi aici nu vorbim neapărat numai de programe naţionale, vorbim de pacienţi cronici, pot fi şi pacienţi cu boli rare, pot fi oncologici, pot fi diverse categorii de pacienţi. A fost şi o propunere de a externaliza cât mai multe servicii care se fac la ora actuală în spitalizare de zi, ştim că dl ministru a mers spre creşterea accesului în ambulatoriu dar trebuie să fim conştienţi că sunt foarte mulţi pacienţi care încă sunt chemaţi la spitalizare de zi, fie o dată pe lună, fie o dată la trei luni pentru a lua o cutie de pastile sau pentru a lua nişte consumabile. Noi credem că odată cu externalizarea, să nu mai fie aceste achiziţii pe spital, să fie posibil doar cu o reţetă să mergi la farmacia din colţul blocului de domiciliu şi să-ţi iei tratamentul, cumva am scădea şi concediile, pentru că nu vrem să ne luăm concedii că nu avem noi ce face, ne pierdem o zi la spital, dar dacă aş avea posibilitatea să nu mai merg la spital şi doar să merg la farmacie să-mi iau reţeta, prescripţia respectivă, asta pot face şi după program şi ne-ar ajuta pe toţi. A venit şi cu o idee salutară, cum că se va modifica iar HG720 şi vor intra 33 de noi molecule, pentru noi indicaţii terapeutice în cea mai scurtă perioadă. Asta este o veste bună pentru că vor fi pacienţi oncologici, boli rare, sau alte categorii care vor avea acces la noi terapii”, a declarat pentru news.ro Radu Ganescu.

Rosalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Boli Autoimune, prezentă la discuțiile cu Ministrul Sănătății, a explicat că o soluție mai simplă din punct de vedere legislativ ar fi separarea bolilor cronice de cele acute. Ea a subliniat că majoritatea pacienților cronici sunt încadrați în prezent la categoria „boală obișnuită” și că o clarificare a definiției ar permite ca pacienții care urmează programe naționale și au nevoie de investigații sau tratamente periodice să fie scutiți de neplata primei zile de concediu medical.

Lăpădatu a mai menționat că, de la 1 februarie, urmează aplicarea noii Hotărâri de Guvern, însă timpul pentru ajustarea actelor normative este foarte scurt. În plus, chiar și după eventualele modificări, modelele actuale de concedii medicale rămân aceleași, ceea ce va complica aplicarea măsurilor până când Casa Națională de Asigurări de Sănătate va tipări noile formulare.

La sfârșitul lunii decembrie a anului trecut, Guvernul a hotărât ca, începând cu februarie 2026, plata acordată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru concediile medicale să fie redusă cu o zi. Astfel, angajatorul va achita indemnizația pentru zilele 2–6 ale concediului medical, iar de la ziua a 7-a și până la vindecare, plata va fi suportată din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Măsura va fi valabilă pentru perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027.