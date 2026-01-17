Elevii din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de patru tipuri de burse. Bursa de merit este destinată elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional și se acordă primilor 15% dintre elevii fiecărei clase cu medii generale mai mari sau egale cu 9,00, precum și elevilor care au aceeași medie cu ultimul beneficiar stabilit prin procent. De asemenea, elevii din clasa a IX-a admiși fără examenul de Evaluare Națională și care au obținut premii I la etapele naționale sau premii I, II, III la competiții internaționale recunoscute pot beneficia de această bursă.

Bursa socială este acordată inclusiv elevilor din învățământul primar și se adresează copiilor proveniți din familii cu venit mediu net sub 50% din salariul minim pe economie, elevilor orfani sau aflați sub măsuri de protecție specială, celor cu deficiențe sau afecțiuni medicale, inclusiv oncologice sau cronice, și elevilor reveniți după școlarizarea în cadrul „Școlii din spital”. Elevii trebuie să fi promovat toate disciplinele și să aibă media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” pentru a primi această bursă. Bursele sociale se acordă și în vacanțe, cu excepția elevilor corigenți la mai mult de o disciplină, celor care au acumulat peste 20 de absențe nemotivate sau repetă anul școlar din motive non-medicale.

Bursa tehnologică se acordă elevilor din învățământul tehnologic și profesional, la propunerea dirigintelui, pentru cei care au media 10 la purtare. Elevii care repetă un an pierd bursa, cu excepția celor care au motive medicale sau trec de la liceu la învățământ profesional. Bursa pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore se acordă elevelor care revin la școală după ce au născut și poate fi primită până la finalul cursurilor învățământului obligatoriu, chiar dacă beneficiarele împlinesc 18 ani între timp. Elevele care acumulează cel puțin 60 de absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Studenții beneficiază de trei tipuri de burse. Bursa de doctorat se acordă studenților-doctoranzi la programele de studii universitare de doctorat cu frecvență, finanțate de la bugetul de stat, indiferent de anul de studii. Bursa de studiu se acordă doar studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat, pentru programele de licență și masterat, iar studenții la taxă pot primi burse din fonduri proprii ale universităților.

Bursa socială pentru studenți se adresează celor orfani, proveniți din familii monoparentale sau din centre de plasament, studenților cu afecțiuni medicale grave și celor ai căror părinți nu au realizat venituri lunare peste salariul minim net pe economie în ultimele 12 luni înainte de începerea anului universitar.

Cu toate aceste măsuri, bursele pentru elevi și studenți vor continua să sprijine performanța școlară, incluziunea socială și accesul la educație, oferind un cadru clar pentru acordarea sprijinului financiar în anul 2026.