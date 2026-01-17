„Am promulgat legea de adoptare a unei ordonanțe a Guvernului care asigură continuitatea accesului la vaccinare anti HPV, care este gratuită pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, şi la servicii medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin. Acest tip de cancer, care afectează grav viața mult prea multor femei, este cauzat, în aproape toate cazurile, de infecția cu HPV”, a anunțat președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

Nicușor Dan a subliniat că screeningul și controalele medicale periodice sunt esențiale pentru prevenție și a precizat că accesul cât mai larg la aceste analize, decontate din buget, trebuie să rămână „un obiectiv important al oricărei politici de sănătate”.

„Încurajez toate femeile să profite de aceste servicii medicale gratuite și să includă testarea periodică în grija pentru propria sănătate. Un control la timp poate face diferența dintre boală și viață”, a transmis președintele Dan.

Actul normativ modifică și completează Legea 95/2006 și alte reglementări din domeniul sănătății, garantând accesul continuu la vaccinarea anti-HPV, precum și la testările clinice și paraclinice pentru depistarea cancerului de col uterin.

Legea prevede confirmarea diagnosticului pentru persoanele depistate cu suspiciune de cancer și reglementează organizarea activităților de învățământ, cercetare științifică și educație medicală continuă în unitățile sanitare, inclusiv laboratoarele. De asemenea, managerii spitalelor publice vor fi obligați să publice periodic informații despre activitatea medicală, economică și administrativă a unității. Ministerul Sănătății va asigura fondurile necesare implementării proiectelor, inclusiv din bugetul PNRR.

Virusul HPV este cea mai răspândită infecție cu transmitere sexuală la nivel mondial și este responsabil pentru aproximativ 5% din toate cazurile de cancer la femei și bărbați. La femei, cancerul de col uterin se situează pe locul al treilea ca frecvență, după cancerul de sân și cel colorectal.

Vaccinul HPV este cel mai eficient dacă este administrat înainte de debutul vieții sexuale și expunerea la virus. Grupul-țintă ideal îl reprezintă copiii și adolescenții cu vârste între 11 și 14 ani, perioadă în care răspunsul imun este maxim, oferind protecție de până la 100% împotriva infecțiilor cu tulpini cu risc ridicat de cancer, potrivit Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA.

Studiile arată că eficiența rămâne ridicată și pentru tinerii între 15 și 19 ani. Vaccinarea după această vârstă poate aduce, de asemenea, beneficii importante. La adulții care și-au început viața sexuală și au contractat deja virusul, vaccinul nu tratează infecțiile existente, dar poate preveni infectarea cu alte tulpini HPV.

România înregistrează cea mai mare incidență de cancer de col uterin din Uniunea Europeană, cu aproximativ 3.800 de cazuri noi și 1.800 de decese anual. Vaccinarea băieților și bărbaților este esențială, nu doar pentru a reduce transmiterea virusului către partenere, ci și pentru protecția lor, deoarece HPV poate provoca și cancere specifice bărbaților, cum ar fi cel anal, penian sau orofaringian.

Virusul HPV se transmite prin contact direct piele-pe-piele, în special în timpul contactului sexual. Infecția este adesea asimptomatică, iar circa 90% dintre cazuri dispar de la sine în doi ani. Totuși, anumite tulpini cu risc crescut pot provoca leziuni precanceroase și cancer, ceea ce face vaccinarea și screeningul esențiale.