Legea care prevede extinderea gratuității vaccinării anti-HPV a intrat în vigoare de la 1 octombrie 2025. Până atunci, vaccinarea era compensată integral pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 18 ani (19 ani neîmpliniți). Noua reglementare include acum tinerii de ambele sexe între 19 și 26 de ani, ceea ce a dus la creșterea numărului mediu de beneficiari pe lună până la 800.

La Sibiu, vaccinarea se desfășoară într-un Centru de vaccinare situat în centrul orașului, deschis de luni până vineri, între orele 8 și 14, cu posibilitatea ca persoanele interesate să adreseze întrebări și prin WhatsApp.

Această facilitate vine în contextul în care reticența față de vaccinuri este prezentă printre pacienți, iar autoritățile au sarcina de a asigura informarea corectă și eficientă.

„Întâlnirea cu Direcția de Sănătate Publică Sibiu și cu medicii de familie mi-a demonstrat că Legea privind extinderea vaccinării gratuite anti-HPV, pe care am semnat-o ca inițiator, are nevoie de un impuls în rândul societății care să-i certifice încă o dată efectele benefice. Am promovat alături de colegi un act normativ care are potențialul de a contribui la reducerea unor cifre care astăzi dau fiori și care situează România între țările cu rate ridicate de mortalitate prin cancer de col uterin. Sunt convinsă de necesitatea legii și apreciez sincer instituțiile care s-au mobilizat pentru aplicarea ei”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Vaccinarea anti-HPV este recomandată atât fetelor, cât și băieților, de preferat în adolescență, fiind cea mai eficientă metodă de protecție împotriva diverselor tipuri de cancer ce pot fi dezvoltate ulterior ca urmare a infecției persistente cu HPV. Noua lege își propune să sprijine prevenția, să reducă mortalitatea prin cancer de col uterin și să încurajeze accesul tinerilor la imunizare gratuită.