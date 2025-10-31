O propunere recentă depusă la Senat vrea să pedepsească medicii care răspândesc informații false sau care nu respectă datele științifice recunoscute. Autorii spun că astfel de informații pot fi periculoase și pot afecta sănătatea oamenilor. În unele cazuri, medicii au folosit încrederea pe care o au pentru a răspândi teorii conspiraționiste.

Proiectul de lege modifică Legea nr. 95/2006, care reglementează sistemul de sănătate. Propunerea spune că medicii pot fi sancționați dacă răspândesc public informații false sau contrare științei, dacă acest lucru poate pune în pericol sănătatea oamenilor.

Scopul legii este să protejeze pacienții și să păstreze prestigiul profesiei de medic. Vor fi sancțiuni clare:

Prima abatere: medicul nu mai poate lucra sau face anumite activități medicale timp de 1 lună până la 1 an.

A doua abatere: medicul își pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.

Inițiatorii proiectului de lege spun că în ultimii ani tot mai mulți medici au răspândit informații false despre sănătate, folosindu-se de autoritatea lor.

Fenomenul s-a văzut mai ales în timpul pandemiei de coronavirus, când unii medici au promovat teorii conspiraționiste și mesaje antivaccin. Au recomandat tratamente care nu funcționau sau au contestat măsuri de prevenție, ceea ce a redus vaccinarea și încrederea oamenilor în medici. Legea se concentrează în special pe medicii „antivacciniști”, deoarece promovarea acestor teorii încalcă regulile profesiei și pune sănătatea publică în pericol.

Prin această lege, se urmărește sancționarea celor care răspândesc informații false și prevenirea acestui comportament, respectarea științei și responsabilitatea medicilor față de oameni.

Dacă legea va fi adoptată, medicii care răspândesc informații false vor fi pedepsiți mai aspru. Scopul este să fie protejați pacienții și să crească încrederea în sistemul medical.

Proiectul de lege a fost depus la Senat și va trece prin comisii înainte de a fi discutat și votat. Dacă va fi aprobat, proiectul de lege trebuie semnat de președintele României și publicat apoi în Monitorul Oficial ca să devină lege.