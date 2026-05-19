Pedepse cu închisoare pentru amenințarea medicilor și a personalului din spitale. Potrivit formei amendate de Comisia juridică, amenințarea personalului medical, auxiliar sanitar sau nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală va fi sancționată penal atunci când fapta este comisă în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.

Textul propunerii legislative prevede că amenințarea, comisă direct sau prin mijloace de comunicare directă, împotriva personalului vizat se va pedepsi cu închisoare de la șase luni la doi ani sau cu amendă.

Pentru lovire sau alte violențe exercitate asupra personalului medical, auxiliar ori nemedical, proiectul stabilește pedepse cu închisoarea de la un an la cinci ani.

În cazul vătămării corporale, pedeapsa prevăzută este închisoarea de la doi la șapte ani.

De asemenea, loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte săvârșite împotriva personalului medical sau nemedical vor fi pedepsite cu închisoare de la cinci la 15 ani.

„Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra personalului medical, auxiliar, sanitar, respectiv personalului nemedical care îşi desfăşoară activitatea în unităţi publice ori private de asistenţă medicală, indiferent de forma de exercitare a profesiei, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la doi ani sau cu amendă. Lovirea sau alte violenţe săvârşite împotriva acestora (…) se pedepseşte cu închisoarea de la un 1 la 5 ani. Vătămarea corporală săvârşită împotriva persoanelor se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte săvârşite împotriva personalului medical/nemedical se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani. Omorul săvârşit împotriva acestor persoane se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani, şi cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise dacă privesc un membru de familie al personalului medical/nemedical”, este scris în propunerea legislativă amendată de Comisia juridică.

Cea mai severă sancțiune este prevăzută pentru infracțiunea de omor comisă împotriva acestor categorii de personal, pedeapsa propusă fiind închisoarea de la 15 la 25 de ani. Aceeași sancțiune ar urma să fie aplicată și în situațiile în care victime sunt membri ai familiei personalului medical sau nemedical.

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că proiectul răspunde unei nevoi reale de protecție juridică pentru personalul medico-sanitar și că măsurile propuse contribuie atât la siguranța actului medical, cât și la consolidarea statutului celor care lucrează în sistemul de sănătate.

Potrivit documentului, includerea explicită în articolul 652 alineatul 1 a personalului medical și auxiliar urmărește eliminarea interpretărilor diferite privind calitatea victimei și aplicarea unitară a legii de către organele judiciare.

Inițiatorii arată că agresiunile împotriva personalului medical și auxiliar ar urma să fie sancționate mai sever, similar situațiilor care vizează polițiști, militari sau personal silvic.

„Prin includerea explicită în art. 652 alin. (1) a personalului medical şi auxiliar, legea va clarifica fără echivoc faptul că agresiunile comise împotriva acestora se sancţionează mai sever, la fel ca în cazul poliţiştilor, militarilor sau personalului silvic. Claritatea normei va permite organelor judiciare să aplice unitar legea, eliminând practica neomogenă determinata de interpretările divergente ale calităţii victimei”, notează inițiatorii în expunerea de motive.

Propunerea legislativă de modificare a Legii 95/2006 a fost inițiată de parlamentari din întreg spectrul politic și urmează să intre în dezbaterea plenului Senatului, care este primul for legislativ sesizat în acest caz.