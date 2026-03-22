Sistemul de sancțiuni pentru subvenții APIA 2026 introduce condiții stricte privind respectarea normelor de muncă și siguranță, acestea devenind obligatorii pentru acordarea plăților.

Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect de ordin care stabilește că fermierii trebuie să respecte legislația națională privind încadrarea în muncă, sănătatea și securitatea angajaților pentru a beneficia integral de subvenții. Aceste prevederi sunt incluse în cadrul condiționalității sociale din Planul Strategic PAC 2023-2027.

Concret, subvențiile APIA 2026 sunt condiționate de respectarea normelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022, care impune reguli clare privind relațiile de muncă și protecția lucrătorilor din agricultură, scriu cei de la Revista Ferma.

Sistemul de sancțiuni se aplică tuturor beneficiarilor care primesc fonduri din FEGA și FEADR, inclusiv pentru plăți directe decuplate, sprijin cuplat vegetal și zootehnic, dar și pentru măsurile de mediu și climă. Astfel, sunt vizate intervenții precum sprijinul de bază pentru venit, ecoschemele, sprijinul pentru tineri fermieri, dar și plățile pentru agricultură ecologică, bunăstarea animalelor sau zonele defavorizate.

Autoritățile subliniază că sancțiunile pot însemna fie reducerea plăților, fie excluderea totală de la subvenții, în funcție de gravitatea abaterilor constatate în anul în care a fost depusă cererea.

Sistemul de sancțiuni pentru subvenții APIA 2026 stabilește reguli detaliate privind modul în care sunt evaluate neconformitățile și calculate penalizările aplicate fermierilor.

Sancțiunile administrative constau în reducerea plăților sau excluderea totală de la plata subvențiilor acordate sau care urmează să fie acordate pentru anul în care a fost constatată abaterea. Pentru stabilirea procentului de reducere, autoritățile iau în calcul gravitatea, amploarea, persistența, caracterul repetitiv și caracterul deliberat al neconformității, conform ordinului comun al Ministerului Agriculturii și Ministerului Muncii.

Regula generală prevede o reducere de 3% din cuantumul total al subvențiilor APIA. Totuși, acest procent poate fi majorat în funcție de evaluarea criteriilor menționate, dacă abaterea este considerată mai gravă sau are efecte extinse.

În situațiile în care o neconformitate încadrată inițial la nivel mic sau mediu conduce la vătămări grave sau pierderi de vieți omenești, aceasta este reclasificată automat ca abatere de gravitate mare. În aceste cazuri, sancțiunea aplicată corespunde nivelului superior și poate fi majorată suplimentar în funcție de celelalte criterii de evaluare.

Repetarea aceleiași neconformități neintenționate, sancționată anterior, în decurs de trei ani consecutivi, atrage o reducere standard de 10% din totalul plăților. Procentul poate fi crescut în funcție de amploarea și impactul abaterii.

Dacă aceeași abatere continuă să se repete fără un motiv justificat, situația este considerată neconformitate deliberată. În acest caz, sancțiunea pornește de la minimum 15% din cuantumul total al plăților și poate crește în funcție de evaluarea completă a situației.

Pentru neconformitățile deliberate, chiar și în absența repetării, procentul de reducere este de cel puțin 15% din totalul subvențiilor APIA, cu posibilitatea majorării în funcție de gravitate, amploare și persistență.

În cazul în care, într-un an calendaristic, sunt identificate mai multe neconformități neintenționate distincte și nerecurente, fiecare abatere este evaluată individual, iar procentele de reducere rezultate se cumulează. Totuși, reducerea totală nu poate depăși 5% din plăți dacă toate abaterile sunt de gravitate mică, 7% dacă există cel puțin o abatere de gravitate medie sau 10% dacă cel puțin una este de gravitate mare.

Pentru neconformitățile neintenționate recurente, aplicate în același an, sancțiunile se calculează individual și se cumulează, însă reducerea totală nu poate depăși 20% din cuantumul subvențiilor.

În situația în care sunt constatate mai multe neconformități deliberate, procentele de reducere se adună, iar penalizarea totală poate ajunge până la 100% din subvențiile APIA, ceea ce înseamnă pierderea integrală a sprijinului financiar.

De asemenea, dacă într-un an sunt identificate atât neconformități neintenționate, cât și recurente sau deliberate, procentele rezultate se cumulează, fără a depăși plafonul maxim de 100% din totalul plăților.

Aceste reguli detaliate arată că sancțiunile sunt aplicate gradual, dar pot deveni extrem de severe în cazul abaterilor repetate sau intenționate, mai ales atunci când sunt afectate condițiile de muncă și securitatea angajaților din ferme.

Aplicarea sancțiunilor pentru subvenții APIA 2026 va fi susținută de un sistem de verificare mai riguros, bazat pe colaborarea instituțională.

APIA va utiliza informații din baza de date a Inspecției Muncii pentru a identifica fermierii care nu respectă legislația muncii. Accesul la aceste date se face în baza unui protocol de colaborare între instituții.

În cazul în care sunt descoperite mai multe neconformități distincte într-un an, fiecare abatere este analizată separat, iar procentele de penalizare se adună. Există însă limite maxime stabilite în funcție de tipul și gravitatea abaterilor.

Pentru abaterile recurente, reducerea totală poate ajunge până la 20%, iar pentru cele deliberate, plafonul maxim este de 100% din subvenții.

Un aspect important este că aceste sancțiuni se aplică inclusiv pentru cererile depuse în anul 2025, dacă pentru acestea nu au fost încă emise deciziile de plată. Astfel, fermierii pot fi afectați retroactiv de noile reguli, dacă se constată neconformități în perioada verificată.