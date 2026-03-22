În Codul Rutier 2026, motocultorul este menționat indirect prin categoria din care face parte, respectiv utilajele agricole care nu îndeplinesc condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice. Principala problemă este că acest tip de vehicul nu poate fi încadrat în nicio categorie oficială prevăzută de legislația rutieră.

Această lipsă de încadrare juridică atrage automat imposibilitatea înmatriculării sau înregistrării. Fără aceste formalități, orice vehicul este interzis pe drumurile publice, indiferent de scopul utilizării sale. Situația motocultorului este, astfel, diferită față de alte mijloace de transport întâlnite frecvent în zonele rurale.

Legea este explicită în ceea ce privește condițiile necesare pentru circulație.

„Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna şi a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare”, stabilește Art. 12 din OUG 195/2002.

În acest context, motocultorul cu remorcă nu poate respecta această cerință esențială, motiv pentru care utilizarea sa pe drumuri publice este interzisă prin lege, scriu cei de la ProMotor.

Codul Rutier 2026 creează o distincție clară între motocultor și vehiculele cu tracțiune animală, cum sunt căruțele, chiar dacă ambele sunt utilizate în mediul rural pentru transport. Spre deosebire de motocultor, căruțele pot circula legal pe drumurile publice, dar doar dacă respectă anumite obligații.

Pentru a fi utilizată pe drumurile publice, o căruță trebuie să fie înregistrată la primărie. Autoritățile locale emit, în acest caz, o plăcuță specială de identificare, care permite circulația în condiții legale. Astfel, vehiculul devine recunoscut oficial și poate fi folosit în trafic.

În plus, legislația permite și circulația unor mijloace simple, precum cărucioarele sau roabele, atunci când acestea sunt trase sau împinse manual. Acestea trebuie să circule pe marginea drumului, fără a afecta siguranța traficului.

În schimb, motocultorul nu beneficiază de nicio astfel de excepție legală. Chiar dacă este utilizat frecvent pentru activități agricole sau transport local, acesta nu poate fi adaptat pentru a îndeplini cerințele impuse de Codul Rutier.

Chiar dacă Codul Rutier 2026 interzice utilizarea motocultorului pe drumurile publice, legea nu interzice folosirea acestuia în alte contexte. Utilajul poate fi folosit în mod legal pe terenuri agricole, drumuri private sau în interiorul gospodăriilor.

În situațiile în care este necesară deplasarea motocultorului dintr-un loc în altul, există alternative legale care trebuie respectate. Transportul acestuia se poate face pe o platformă auto specializată, pe o remorcă sau prin încărcarea într-o dubă ori autoutilitară.

Aceste soluții sunt menite să asigure respectarea legislației rutiere și să prevină eventualele sancțiuni. Utilizarea motocultorului în mod direct pe drumurile publice poate atrage amenzi sau alte consecințe legale, în funcție de situație.

Prin urmare, chiar dacă motocultorul rămâne un echipament esențial în agricultură, cadrul legal actual limitează strict modul în care acesta poate fi deplasat în afara proprietăților private sau a terenurilor agricole.