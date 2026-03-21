Unul dintre principalele costuri este polița de răspundere civilă auto (RCA), care este obligatorie pentru toate mașinile înmatriculate în România. În 2026, tarifele RCA au crescut, după ce plafonarea prețurilor a fost eliminată în 2025, iar asigurătorii și-au ajustat ofertele în funcție de costurile reale ale reparațiilor și riscurilor.

Astfel, un șofer cu experiență, cu istoric limpede și o mașină de dimensiuni mici sau medii poate plăti între 1.100 și 1.900 de lei anual, în timp ce șoferii tineri sau cei cu risc mai mare pot ajunge să plătească peste 3.000 de lei pentru aceeași poliță. Creșterea tarifelor RCA reflectă direct scumpirea pieselor auto și a reparațiilor, ceea ce face ca asigurarea să fie mai costisitoare.

Pe lângă RCA, șoferii trebuie să țină cont și de reviziile periodice și întreținerea regulată a mașinii. Lucrările uzuale, cum ar fi schimbul de ulei, filtre sau plăcuțe de frână, pot ajunge la aproximativ 1.000-1.500 de lei pe an, în funcție de modelul mașinii și de atelierul ales. Pe lângă acestea, reparațiile neprevăzute, cum ar fi defectarea unor componente, pot adăuga alte câteva sute sau chiar mii de lei. În această categorie intră și schimbarea sezonieră a anvelopelor, care poate costa între 1.200 și 3.000 de lei pentru un set complet, în funcție de calitatea acestora și de dimensiunea roților.

Alte cheltuieli obligatorii includ taxele auto, cum ar fi impozitul anual, care se calculează în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare. Pentru un motor de dimensiuni medii cu norme de poluare bune, impozitul poate fi sub 200 de lei pe an, însă pentru mașinile mai vechi sau cu motoare mari, costurile pot fi mult mai ridicate.

În plus, șoferii trebuie să plătească rovinieta pentru circulația pe drumurile naționale și autostrăzi, care în 2026 costă aproximativ 250 de lei pentru 12 luni, și inspecția tehnică periodică (ITP), care se ridică la aproximativ 150- 250 de lei, în funcție de stația unde este efectuată.

Un capitol semnificativ îl reprezintă costurile cu combustibilul, care pentru mulți șoferi sunt cele mai mari cheltuieli. Pentru un motor de 1,5-1,6 litri, cu un consum mediu și un rulaj anual obișnuit, cheltuielile cu carburantul pot depăși 9.000 de lei.

Scumpirile de la pompă, influențate de accize și de inflație, cresc considerabil bugetul necesar pentru întreținerea unei mașini. Astfel, suma totală anuală pentru o mașină medie în 2026 poate ajunge ușor la 12.000-13.000 de lei, iar pentru mașinile mai puternice sau pentru șoferii care aleg și asigurări CASCO, costurile pot depăși 20.000 de lei pe an.