Aurul și argintul au înregistrat joi scăderi importante, într-un val amplu de vânzări care a afectat piețele globale. Prețul aurului spot a coborât sub pragul de 4.600 de dolari pe uncie, iar contractele futures au înregistrat o scădere de aproape 6%.

În același timp, argintul spot a pierdut peste 6%, ajungând la 70,22 dolari pe uncie, în timp ce contractele futures au scăzut cu peste 9%. Evoluția negativă s-a extins și în zona instrumentelor financiare legate de metale prețioase.

ETF-urile au înregistrat scăderi semnificative, cu ProShares Ultra Silver în coborâre de aproximativ 20% înainte de deschiderea pieței, iShares Silver Trust cu aproape 10% și Aberdeen Physical Silver Shares cu 9,9%. În același context, acțiunile companiilor miniere au fost afectate, cu scăderi de 8,9% pentru Teck Resources, 10% pentru First Majestic Silver și 9,9% pentru Coeur Mining.

În Europa, indicele Stoxx Europe Basic Resources a scăzut cu aproximativ 6%. În același timp, Fresnillo, unul dintre cei mai mari producători de argint la nivel global, a înregistrat o scădere de 9,3%, iar Antofagasta a pierdut 8,2%.

Scăderile au avut loc într-un context general de aversiune la risc, care a afectat atât acțiunile, cât și obligațiunile guvernamentale. Investitorii urmăresc evoluțiile conflictului dintre Statele Unite și Iran, aflat spre a treia săptămână.

Evenimentele recente, inclusiv atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran și Qatar, au dus la creșteri ale prețurilor la petrol și gaze. Aceste evoluții au amplificat riscurile inflaționiste la nivel global.

Băncile centrale monitorizează situația. Rezerva Federală a SUA a menținut dobânzile neschimbate și a transmis că există incertitudini generate de conflict. De asemenea, Banca Japoniei și Banca Națională a Elveției au indicat că riscurile inflaționiste sunt în creștere.

După evoluțiile din 2025, când aurul a crescut cu 66% și argintul cu 135%, metalele prețioase au devenit mai volatile în 2026. În acest context, argintul a înregistrat chiar cea mai mare scădere zilnică din ultimele decenii la finalul lunii ianuarie.

Potrivit explicațiilor din piață, vânzările sunt determinate de nevoia investitorilor de lichiditate, într-un context de turbulențe. În același timp, aprecierea dolarului american contribuie la scăderea cererii pentru aur, deoarece îl face mai scump pentru cumpărătorii din alte valute.