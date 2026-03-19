Indicele pan-european Stoxx 600 a înregistrat o scădere de 2,4%, toate marile burse din Europa încheind sesiunea în teritoriu negativ, iar majoritatea sectoarelor au consemnat pierderi, cu excepția celui de petrol și gaze. Principalii indici bursieri au raportat, de asemenea, evoluții negative: CAC 40 din Franța a pierdut 2,03%, FTSE MIB din Italia 2,32%, FTSE 100 din Marea Britanie 2,35%, DAX din Germania 2,82%, iar IBEX 35 din Spania 2,27%.

Sectorul materiilor prime a fost cel mai afectat, indicele Stoxx Europe Basic Resources coborând cu 4,2%, pe fondul unei corecții accentuate a prețurilor metalelor prețioase. Aurul s-a depreciat cu 4,7%, iar argintul cu aproximativ 8%. În acest context, companiile miniere Antofagasta și Fresnillo au înregistrat scăderi de circa 5,7%, respectiv 7,4%, sub presiunea inflației și a costurilor ridicate ale energiei.

De asemenea, sectoare precum cel bancar și cel al turismului au început sesiunea în teritoriu negativ și au rămas sub presiune pe parcursul tranzacționării.

În contrast cu tendința generală, compania petrolieră norvegiană Equinor a urcat cu 11% după publicarea rezultatelor financiare anuale. Grupul a raportat un venit operațional de 27,6 miliarde de dolari și a anunțat descoperirea unui nou zăcământ petrolier în apropierea Cercului Polar, estimat între 14 și 24 de milioane de barili.

Conflictul a escaladat după ce Israelul a lovit câmpul de gaze South Pars din Iran, iar Teheranul a răspuns prin atacuri asupra terminalului de gaze naturale lichefiate Ras Laffan din Qatar. În acest context, președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că Washingtonul ar putea distruge infrastructura South Pars dacă Iranul continuă să vizeze facilități energetice din regiune.

Aceste evoluții au determinat creșterea accentuată a prețurilor petrolului, amplificând temerile legate de inflație și de impactul asupra economiei globale.

Pe plan monetar, Banca Centrală Europeană a menținut dobânzile nemodificate, la fel ca Banca Angliei, care a păstrat rata la 3,75%. De asemenea, banca centrală a Suediei a menținut dobânda la 1,75%, iar Banca Națională a Elveției la 0%. În paralel, randamentele obligațiunilor guvernamentale au crescut, în special în Marea Britanie, unde titlurile pe 10 ani au urcat până la 4,875%, iar cele pe 2 ani au înregistrat, de asemenea, creșteri importante.

Pe piețele americane, indicii au închis în scădere: Dow Jones a pierdut 0,7%, S&P 500 a coborât cu 0,6%, iar Nasdaq cu 0,7%. Datele peste așteptări privind prețurile producătorilor și preocupările legate de inflație au alimentat temerile privind o posibilă perioadă de stagflație, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Totodată, bursele din regiunea Asia-Pacific au consemnat scăderi în aceeași zi, pe fondul incertitudinilor globale.