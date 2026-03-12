Principalele piețe financiare din Europa au înregistrat pierderi la finalul sesiunii de tranzacționare de miercuri. Potrivit datelor citate de CNBC, indicele pan-european Stoxx 600 a coborât cu 0,8%, majoritatea sectoarelor și burselor regionale încheind ziua pe minus.

Tendința negativă s-a reflectat și pe piețele americane. Pe Wall Street, indicele Dow Jones a înregistrat o scădere ușoară, iar S&P 500 a trecut și el în teritoriu negativ, în timp ce investitorii au analizat cele mai recente date privind evoluția inflației din SUA.

Potrivit statisticilor publicate, prețurile de consum din Statele Unite au crescut cu 2,4% în ultimele 12 luni până în februarie, oferind o imagine a presiunilor inflaționiste înainte ca efectele scumpirii petrolului, generate de conflictul cu Iranul, să se reflecte în economie.

În zona corporativă, producătorul german de armament Rheinmetall a raportat rezultate financiare solide pentru anul trecut. Compania a anunțat vânzări de 9,94 miliarde de euro și profituri de 1,68 miliarde de euro.

Reprezentanții companiei consideră că actualul context geopolitic ar putea duce la majorarea investițiilor în apărare.

Compania a declarat că se află într-o ”poziţie excelentă pentru a ajuta Statele Unite să îşi refacă stocurile de rachete” utilizate în conflictul cu Iranul.

Rheinmetall estimează că alocările pentru refacerea stocurilor de rachete și pentru sistemele de apărare antiaeriană vor crește, o evoluție pe care compania o consideră ”inevitabil” în contextul războiului. Cu toate acestea, acțiunile companiei au pierdut aproape 8% la finalul sesiunii bursiere.

Constructorul auto german Porsche a transmis că va implementa măsuri de reducere a costurilor și își va extinde portofoliul de produse, după un an 2025 pe care conducerea companiei l-a descris drept ”dificil”.

Directorul executiv Michael Leiters a explicat că grupul intenționează să simplifice structura de management, să reducă nivelurile ierarhice și să limiteze birocrația internă.

În urma acestor anunțuri, acțiunile Porsche au închis ziua cu o scădere de aproximativ 0,8%.

În contrast cu evoluția generală a pieței, retailerul spaniol Inditex, proprietarul brandului Zara, a înregistrat o creștere a acțiunilor cu aproximativ 0,7%.

Creșterea a venit după publicarea rezultatelor financiare pentru primul trimestru, care s-au situat în linie cu estimările analiștilor. Toate brandurile grupului au raportat creșteri față de anul anterior, în pofida unor vânzări mai slabe în luna decembrie.

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să influențeze puternic piețele energetice. Agenția Internațională pentru Energie a decis eliberarea unui volum record de 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice pentru a compensa perturbările de aprovizionare provocate de război.

Secretarul american de Interne, Doug Burgum, a declarat că momentul este potrivit pentru utilizarea rezervelor strategice, subliniind că acestea sunt destinate tocmai unor situații de criză.

În acest context, petrolul Brent – referința globală – a urcat cu aproximativ 5%, până la 92,14 dolari pe baril, în timp ce petrolul West Texas Intermediate (WTI) s-a apreciat cu 4,6%, ajungând la 87,31 dolari pe baril.

Pe plan militar, tensiunile dintre Statele Unite și Iran au continuat să se intensifice.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avertizat că Statele Unite ar putea lansa cea mai amplă zi de lovituri asupra Iranului de până acum. Ulterior, Comandamentul Central al SUA a anunțat că forțele americane au scufundat mai multe nave iraniene în apropierea Strâmtorii Ormuz, inclusiv 16 nave specializate în instalarea de mine maritime.

Anunțul a venit după ce președintele Donald Trump a afirmat că, în cazul în care Iranul a amplasat mine în strâmtoare, acestea trebuie îndepărtate „imediat”.

Ulterior, liderul american a susținut că zece nave iraniene utilizate pentru instalarea minelor maritime au fost scufundate și că operațiunile militare ar putea continua.

În Asia, piețele bursiere au avut o evoluție diferită față de cele europene și americane. Bursele asiatice au închis pe creștere în timpul nopții, susținute de scăderea temporară a prețurilor petrolului în ziua precedentă.

Mișcarea a venit după ce liderii G7 au discutat posibilitatea utilizării rezervelor strategice de petrol pentru a atenua efectele crizei de aprovizionare generate de conflict.