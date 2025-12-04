Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunțat, la Digi24, că, în această lună, România va primi răspunsul de la Uniunea Europeană privind cererea de a folosi fonduri europene pentru bursele studenţilor. El a explicat că, dacă oficialii europeni vor fi de acord, bursele vor fi aproape de valoarea pe care au avut-o în 2024.

Ministrul a precizat că discuţiile cu Comisia Europeană sunt aproape finalizate și că, probabil, se vor aloca aproximativ 60 de milioane de euro în plus pentru burse. El a adăugat că banii europeni nu vor face ca bursele să ajungă la nivelul planificat pentru 2025, ci doar să se apropie de nivelul din 2024.

Daniel David a subliniat că acest sprijin este important pentru că arată beneficiile de a fi membru al Uniunii Europene, oferind susținere studenților, atât celor care învață la zi, cât și celor care plătesc taxă.

„Cu bursele suntem în faza următoare: am discutat cu Comisia Europeană, aşteptăm acordul final, astfel încât să putem completa bugetul de stat cu, probabil, în jur de 60 de milioane de euro pentru studenţi. Acordul e aproape, e foarte avansat, plus 60 de milioane de euro, astfel încât să ne apropiem pentru studenţi. De ce este un lucru important? Este că am găsit această deschidere, uite, vezi când ai nevoie ce înseamnă să fii totuşi membru în Uniunea Europeană, că am găsit susţinere din partea Uniunii Europene pentru a-i susţine pe studenţi pe componenta socială, fie că sunt studenţi la zi sau studenţi la taxă”, a subliniat Daniel David.

Peste 2.100 de studenți de la Universitatea Transilvania din Brașov nu mai primesc burse de merit, burse parțiale sau burse sociale. Reducerile sunt cauzate de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan și de schimbările legislative legate de finanțarea pe student.

În acest an universitar, Universitatea acordă cu 2.133 de burse mai puțin decât anul trecut, afectând studenți din toate facultățile și toate ciclurile de studiu. În primul semestru din 2025-2026, bursele de merit au scăzut cu 711, de la 1.819 la 1.108, iar bursele de merit parțiale au scăzut la jumătate, de la 1.324 la 661. Bursele sociale au scăzut de la 1.999 la 1.260, ceea ce înseamnă că 739 de studenți nu mai primesc ajutor financiar.

Universitatea a spus că nu a făcut estimări despre cum afectează reducerile studenții vulnerabili și că nu are obligația legală să facă acest lucru. Ea trebuie doar să împartă fondul alocat de Ministerul Educației. Reducerea burselor vine din ajustarea fondului de burse în bugetul de stat, după intrarea în vigoare a OUG 156/2024 și a Legii 141/2025, care schimbă calculul raportat la salariul minim.

Universitatea a mai precizat că nu poate completa fondul de burse din bani proprii și nici din taxele de școlarizare, care pot fi folosite doar pentru educație. Totuși, până la 30 noiembrie 2025, a folosit aproape 4,4 milioane de lei din venituri proprii pentru bursele speciale.