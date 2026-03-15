Sâmbătă seară, studenții din mai multe centre universitare au organizat proteste împotriva măsurilor guvernamentale care au redus cuantumul burselor și au diminuat alte drepturi, inclusiv cele legate de transport.

Tinerii au atras atenția că noile prevederi riscă să crească rata abandonului școlar.

Manifestările au început la ora 19:00 în Capitală și s-au desfășurat și în centre precum Timișoara, Cluj Napoca și Alba Iulia, fiind coordonate de organizațiile din cadrul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Organizatorii au subliniat că reducerea sprijinului pentru studenți se suprapune cu un nivel insuficient de finanțare pentru educație, menționând că proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026 prevede o alocare de aproximativ 3,03% din PIB pentru acest domeniu.

Participanții au afișat pancarte cu mesaje critice, printre care „Buget mic pentru educație, discursuri mari”, „Economia, salvată din bursele studenților” și „Bursa nu e un bonus, e un necesar”.

La Alba Iulia, o tânără a venit cu un mesaj ironic pe pancartă, „Știți bancu cu statuia? Statu ia tot”, iar la Timișoara, un grup de studenți a afișat sloganul „Performanță fără finanțare? Glumă bună!”.

Un tânăr de la Universitatea din Alba Iulia a explicat că manifestația vizează legea 141 din anul anterior, prin care studenților le-au fost reduse bursele și gratuitățile pentru transport, și a arătat că, dacă situația se va menține, abandonul școlar va crește, iar interesul tinerilor pentru studii va scădea, deoarece lipsa susținerii financiare face studiile mai greu de susținut.

Tinerii au cerut revenirea la reglementările din 2025, când bursele erau acordate pe tot parcursul anului și transportul feroviar putea fi utilizat pe toate rutele, nu doar între localitatea de domiciliu și cea de studii.

Proaspăt numitul ministru al Educației, Mihai Dimian, a venit în Piața Victoriei pentru a discuta cu studenții și a explicat că își dorește un buget mai mare pentru burse, dar și o schimbare de mentalitate în rândul tinerilor și universităților.

„Am experimentat aceste reduceri de burse ca rector. Am încercat să obţin proiecte pentru a compensa parţial aceste reduceri de burse. Am acordat 10% din veniturile proprii ale universităţii pentru a compensa parţial aceste pierderi”, a afirmat Mihai Dimian.

Dimian a adăugat că aceste măsuri au urmărit implicarea studenților în activități de voluntariat, mentorarea colegilor de anul I și reducerea abandonului universitar.