Reducerea bonurilor de masă pentru angajații din Brașov și Sibiu a stârnit nemulțumire și proteste. Măsura, care scade valoarea bonurilor de la 25 de lei la doar 5 lei, a fost criticată dur de salariați, care consideră că suma oferită nu acoperă nici măcar o masă completă.

Angajații afectati spun că decizia firmei este jignitoare și greu de justificat.

„Ni s-a dat un mail în care ne-au anunțat că bonurile de masă vor fi modificate. Ne-au zis că firma trece prin momente dificile. Nu înțeleg de ce asta e problema noastră. Să ne dai bonuri de 5 lei e de-a dreptul jignitor. Cum se presupune că poate o persoană să trăiască din 5 lei pe zi la lucru? Ce mai poți cumpăra de 5 lei? Era mai demn să nu mai dea nimic decât să ne ofere 5 lei ca la ultimii cerșetori”, a spus o angajată cu o vechime de șase ani în cadrul firmei, potrivit publicației locale Ora de Sibiu.

Aceasta subliniază sentimentul de neputință resimțit de mulți angajați: reducerea drastica a beneficiilor extrasalariale afectează moralul și percepția asupra companiei.

La Brașov, angajații au declanșat acțiuni de protest, cerând revenirea la bonurile de masă inițiale. În schimb, în Sibiu, majoritatea angajaților lucrează de la distanță, ceea ce face organizarea unui protest dificil.

„La noi nu se pune problema de așa ceva, fiindcă suntem foarte puțini oameni fizic la birou. Cei mai mulți dintre colegi lucrează remote. La Brașov au protestat. Nu știu dacă ne poate ajuta cineva în această situație”, a mai spus femeia.

Fiecare bon de masă poate ajunge la 45 de lei pe zi lucrată, majorarea intrând în vigoare pentru tichetele aferente lunii noiembrie 2025 și continuând în 2026.

Criterii de acordare:

Se acordă un tichet pentru fiecare zi efectiv lucrată.

Nu se acordă tichete pentru zilele de concediu, zile libere legale sau perioade de incapacitate temporară de muncă.

Emiterea tichetelor se face exclusiv pe suport electronic, sub formă de card, pentru a facilita gestionarea și controlul utilizării.

Începând cu acest an, bonurile de masă nu mai sunt complet scutite de contribuții sociale. Ele sunt considerate venituri asimilate salariilor și sunt supuse următoarelor taxe:

Impozit pe venit: 10% din valoarea tichetelor.

CASS (Contribuția la sănătate): 10%, introdusă ca măsură de supraimpozitare pentru creșterea veniturilor la bugetul de stat.

CAS (pensii): bonurile de masă rămân scutite de contribuția la pensie, de 25%.

Aceste modificări implică faptul că angajații vor primi efectiv mai puțin din valoarea nominală a tichetelor, dar acestea rămân un beneficiu important în completarea salariului.