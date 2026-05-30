Scutire de impozit pentru chiria studenților. Anunțul venit din partea AUR: Presiunea financiară creşte riscul abandonului universitar

Alianța pentru Unirea Românilor a depus în Parlament o inițiativă legislativă care vizează acordarea unui regim fiscal avantajos pentru studenții angajați, prin introducerea unei scutiri de impozit pentru contravaloarea chiriei plătite de angajatori. Măsura este concepută pentru a reduce presiunea financiară asupra tinerilor care îmbină studiile universitare cu activitatea profesională.

Propunerea, inițiată de deputatul Bogdan Velcescu, stabilește că angajatorii ar putea acoperi chiria studenților salariați, iar această sumă să fie considerată venit neimpozabil, în limita a 1.000 de lei lunar.

Facilitatea ar urma să fie aplicabilă exclusiv studenților cu vârsta de până la 26 de ani care sunt angajați și care locuiesc în chirie în orașele unde își desfășoară activitatea profesională.

Conform textului legislativ, beneficiul fiscal ar putea fi acordat doar dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții:

beneficiarul este student și are cel mult 26 de ani;

nu deține o locuință în proprietate sau folosință în localitatea de muncă;

există un contract de închiriere legal, înregistrat;

angajatorul poate verifica documentele justificative.

Aceste condiții sunt introduse pentru a limita utilizarea necorespunzătoare a facilității și pentru a asigura aplicarea ei strict în scop social și educațional.

Potrivit expunerii de motive, proiectul urmărește să răspundă dificultăților tot mai mari întâmpinate de studenții din centrele universitare mari, unde costurile locuirii au crescut semnificativ în ultimii ani.

Documentul legislativ arată că, în multe cazuri, chiria reprezintă o povară financiară majoră pentru tinerii care lucrează în paralel cu studiile, ceea ce poate afecta echilibrul dintre viața academică și activitatea profesională.

Inițiatorii susțin că măsura ar putea contribui la:

reducerea riscului de abandon universitar;

creșterea accesului la oportunități de muncă pentru studenți;

îmbunătățirea stabilității financiare în perioada studiilor.

În același timp, propunerea introduce un mecanism prin care angajatorii ar putea susține indirect costurile de locuire ale angajaților studenți, în cadrul unui plafon fiscal clar definit.

„Am depus un proiect de lege pentru studenţi. În urma unei dezbateri la care am participat, organizată de Inovis Piteşti, cu studenţii de la Drept, am înţeles că studenţii au foarte mari probleme cu chiriile în centrele universitare. Mai exact, nu se pot descurca şi cu salariul de student, şi cu chiria dintr-un centru universitar precum Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara şi aşa mai departe”, a declarat Bogdan Velcescu, deputat AUR.

Inițiativa prevede completarea articolului 76 din Codul Fiscal, astfel încât chiria suportată de angajator pentru studenții eligibili să fie inclusă în categoria veniturilor neimpozabile.

Această modificare ar reprezenta o schimbare punctuală în regimul de taxare a beneficiilor extrasalariale, cu accent pe sprijin social pentru tineri.

Propunerea legislativă apare în contextul creșterii accelerate a prețurilor la locuințe în marile orașe universitare din România, unde cererea ridicată de chirii influențează direct costul vieții pentru studenți.

În acest cadru, inițiativa încearcă să ofere un instrument fiscal care să atenueze impactul costurilor de locuire asupra tinerilor aflați la început de carieră profesională.