Cum arată o „frauda elegantă” în 2026? Flavius Jakubowicz explică limita dintre optimizare și fraudă: Trebuie să există o limită

Flavius Jakubowicz, expert fiscal, auditor financiar și expert judiciar, a participat la podcastul realizat de George Buhnici, unde a vorbit despre modul în care antreprenorii români se raportează la business, optimizare fiscală și limitele dintre creativitate financiară și fraudă.

În cadrul discuției, Flavius Jakubowicz a explicat că, din perspectiva teoriei economice, „cel mai bun business” este acela realizat cu banii altora, însă a subliniat că nu este un adept al cărților americane de business. Potrivit acestuia, Europa funcționează diferit, iar România reprezintă un peisaj aparte în ceea ce privește mediul de afaceri.

Expertul fiscal a susținut că România nu are o istorie solidă de business, motiv pentru care multe lucruri sunt făcute „empiric”. În opinia sa, această abordare a ajutat uneori antreprenorii români să se adapteze și să găsească soluții în contexte dificile.

Discuția a continuat pe tema modului în care unele companii își prezintă situațiile financiare. Jakubowicz a afirmat că există situații în care sunt făcute anumite „floricele” în documentele financiare și că, uneori, scopul poate ajunge să scuze mijloacele. Totuși, acesta a insistat asupra faptului că trebuie să existe o limită clară.

„Cel mai bun business este să-l faci cu banii altora, firește, dacă ne uităm în cărți. Cu toate că nu sunt adeptul cărților americane de business. De ce? Pentru că Europa e un alt peisaj și România este un peisaj atipic, din perspectiva business-ului, pentru că n-avem istorie de business, intrăm în altă discuție. Noi facem totul empiric și câteodată contează și ne-a ajutat în unele situații. În momentul în care facem, să spunem, aceste floricele în situațiile financiare, câteodată scopul mai scuză în mijloacele, aș putea spune. Trebuie să există o limită”, a subliniat Flavius Jakubowicz în cadrul podcastului.

De asemenea, George Buhnici a adus în discuție fenomenul antreprenorilor care merg pe principiul „fake it till you make it” și care ajung să se mintă inclusiv pe ei înșiși, transformând exagerările în fraude. Realizatorul podcastului a vorbit și despre așa-numitele „tunuri” financiare din România și l-a întrebat pe expertul fiscal cum arată o „fraudă elegantă” în 2026.

„Hai să vorbim despre limita aia. Pentru că sunt oameni, totuși, care fac chestia asta și e pe modelul ăla fake it till you make it, ajung să se mintă până și pe ei și fac fraudă. Dar, sunt și oameni care reușesc să facă astfel de fraude, îi zicem în România tun. Eu i-am zis aici fraude elegantă. Cum arată o fraudă elegantă în 2026? Adică nu mă refer la facturile alea fictive. Ceva sofisticat, ceva elegant așa. Uite, hai să le dăm oamenilor o șmecherie de care poate n-au auzit încă”, a spus George Buhnici.

În răspunsul său, Flavius Jakubowicz a declarat că, în prezent, optimizarea poate fi făcută folosind chiar prevederile din Codul Fiscal. El a explicat că există numeroase deductibilități, gratuități și beneficii care pot fi oferite angajaților sub formă de bonusuri sau sume suplimentare.

„O fraude elegantă. Cred că în momentul de față am putea să optimizăm, ca să zic așa, lucrurile prin ceea ce scrie în codul fiscal. Dacă luăm toate acele deductibilități sau gratuități, dacă vorbim de ce poți să acordi ca și bonusuri sau sume suplimentare angajațiilor, cred că aș putea să inventariez undeva vreo cel puțin 10 beneficii, care toate adunate pe parcursul unui an de zile s-ar duce la câteva mii de euro bune, poate vreo 10.000 de euro de bun neimpozabil”, a mai spus Flavius Jakubowicz.

