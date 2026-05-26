Firmele cu profit pot avea probleme financiare. Flavius Jakubowicz: Lichiditatea este cel mai important indicator pentru o afacere

Multe companii afișează profituri consistente în bilanțuri, însă acest lucru nu înseamnă automat că au și bani disponibili pentru investiții, dezvoltare sau situații neprevăzute. Expertul fiscal Flavius Jakubowicz susține că una dintre cele mai frecvente confuzii întâlnite în mediul de afaceri este aceea dintre profit și lichiditate.

Invitat în podcastul „IGDLCC”, realizat de George Buhnici, acesta a explicat de ce cash-flow-ul este, în multe situații, mai important decât profitul raportat și de ce antreprenorii ar trebui să acorde mai multă atenție banilor disponibili decât cifrelor din situațiile financiare.

Discuția a pornit de la modul în care sunt analizate situațiile financiare ale companiilor și de la posibilitatea ca anumite cifre să ofere o imagine diferită față de realitatea economică. Flavius Jakubowicz a explicat că, în practică, există mecanisme contabile prin care anumite cheltuieli pot fi încadrate diferit, ceea ce poate influența profitul raportat într-un anumit an.

„Cash-ul, cash-flow-ul din companie este cel mai important element dintr-un business”, a declarat acesta.

Expertul fiscal a oferit exemplul unor cheltuieli care nu mai sunt recunoscute imediat ca fiind costuri curente, ci sunt repartizate pe o perioadă mai lungă. În acest mod, rezultatul financiar poate arăta mai bine pe termen scurt, fără ca situația de numerar a companiei să se schimbe semnificativ.

Potrivit lui Jakubowicz, aceasta este și explicația pentru care mulți antreprenori sunt surprinși atunci când observă că firma lor înregistrează profit, dar nu dispune de aceeași sumă în conturile bancare.

„Întotdeauna clienții spun: uite, am profit 100.000 de euro, dar am în cont 10.000 de euro. De ce nu pot să-mi trag profitul?”, a afirmat acesta în cadrul podcastului.

El a explicat că profitul și disponibilitățile bănești reprezintă indicatori diferiți și nu trebuie confundați.

„Profitul din companie nu este egal cu cash-ul. Cash-ul este total diferit”, a subliniat expertul fiscal.

În opinia lui Flavius Jakubowicz, cel mai important indicator pentru funcționarea unei companii este capacitatea acesteia de a genera și menține lichidități.

Expertul a explicat că o companie poate afișa rezultate financiare foarte bune și poate raporta profituri consistente, însă dacă nu dispune de bani disponibili pentru plata obligațiilor curente sau pentru valorificarea unor oportunități, situația reală poate fi mult mai complicată decât pare la prima vedere.

Pentru a ilustra această idee, Jakubowicz a făcut o paralelă cu execuția bugetară a statului, despre care a spus că poate arăta bine în documente și rapoarte, însă problemele apar atunci când fluxurile de numerar nu sunt gestionate eficient.

„Poți să fii foarte profitabil, poți să ai niște cifre foarte bune pe hârtie”, a afirmat el, adăugând că lipsa controlului asupra cash-flow-ului poate genera dificultăți chiar și atunci când indicatorii financiari par favorabili.

În continuarea discuției, expertul fiscal a vorbit despre conceptul de lichiditate și despre capacitatea unei companii de a transforma rapid activele în bani disponibili.

Potrivit acestuia, cea mai bună situație este cea în care resursele financiare pot fi utilizate imediat, fără proceduri complexe sau fără a fi necesară vânzarea unor active.

„Important este să fie disponibil on the spot”, a spus Jakubowicz.

El a explicat că multe companii dețin active valoroase sau investiții care arată bine în bilanț, însă acestea nu pot fi transformate rapid în numerar atunci când apare o oportunitate sau o nevoie urgentă. În astfel de situații, valoarea contabilă nu oferă aceeași flexibilitate ca existența efectivă a banilor în cont.

„Pe hârtie am bani. Important este să fie disponibil acum”, a explicat expertul.

Potrivit acestuia, disponibilitatea imediată a banilor poate face diferența atunci când apare o oportunitate de investiție sau de achiziție.

„În momentul în care eu am banul disponibil acum, pot să apelez la o oportunitate, poate și la jumătate de cost”, a afirmat Jakubowicz.

Discuția a fost extinsă și asupra investițiilor personale. George Buhnici a adus în discuție cazul proprietăților imobiliare și ideea că o investiție sănătoasă ar trebui să poată fi vândută rapid, fără pierderi majore de valoare.

În acest context, Flavius Jakubowicz a fost de acord că lichiditatea rămâne un criteriu important și pentru persoanele fizice. O investiție poate avea o valoare mare pe hârtie, însă dacă nu poate fi transformată rapid în bani atunci când este nevoie, utilitatea ei imediată este limitată.

Mesajul principal transmis de expertul fiscal este că profitul, activele și valoarea contabilă sunt importante, însă adevărata sănătate financiară a unei companii sau a unei persoane depinde în mare măsură de existența unor lichidități suficiente și de capacitatea de a utiliza rapid resursele disponibile atunci când apar oportunități sau situații neprevăzute.