Petrișor Peiu demontează facilitățile fiscale din IT: „Scutirile de impozit nu au adus dezvoltare”

Senatorul Petrișor Peiu a lansat un nou atac la adresa facilităților fiscale acordate industriei IT, susținând că măsurile aplicate în ultimele două decenii nu au produs dezvoltarea economică promisă și nici nu au reușit să transforme România într-un lider regional în domeniul tehnologiei și digitalizării.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta afirmă că dezvoltarea economică reală nu vine din scutiri fiscale și măsuri populiste, ci dintr-un stat eficient, predictibil și stabil.

„Să înțelegem capitalismul și economia: facilitățile fiscale populiste NU aduc dezvoltare. Dezvoltarea o aduce doar administrația minimală, stabilă și inteligentă”, a transmis Petrișor Peiu.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor din ultimii ani privind eliminarea facilităților fiscale pentru anumite sectoare economice, inclusiv IT, construcții și agricultură, măsuri care au generat numeroase reacții atât din partea companiilor, cât și a angajaților.

„De ce nu au funcționat facilitățile fiscale/scutirile de impozit? Simplu, pentru că acestea nu înlocuiesc politicile publice generale”, a afirmat senatorul.

Potrivit liderului senatorilor AUR, regimul fiscal preferențial pentru industria IT a început în anul 2001, când Guvernul Adrian Năstase a adoptat OUG 7/2001, act normativ prin care angajații din domeniul IT au fost scutiți de la plata impozitului pe venit.

Ulterior, facilitățile au fost extinse prin Legea 296/2023, care le-a permis angajaților din IT să renunțe inclusiv la contribuția pentru Pilonul II de pensii, ceea ce a redus și mai mult povara fiscală comparativ cu restul angajaților din economie.

„Mai târziu, prin legea 296/2023 se mai oferea și posibilitatea acestor angajați de a renunța la plata contribuției sociale pentru pilonul II (3,75% în 2023 și 4,75% din 2024). Aceste facilități au fost anulate în 2025 de guvernul Ciolacu”, a explicat Petrișor Peiu.

Acesta a subliniat că angajații din IT au beneficiat timp de 24 de ani de scutire de impozit pe venit și timp de doi ani au plătit contribuții sociale mai mici decât restul salariaților.

„Deci, timp de 24 de ani, angajații din IT nu au plătit impozit pe venit, iar timp de 2 ani au plătit și un CAS mai mic decât restul angajaților din România”, a afirmat senatorul.

În opinia lui Petrișor Peiu, rezultatele acestor măsuri fiscale nu justifică avantajele acordate timp de două decenii industriei IT.

Acesta susține că România continuă să ocupe poziții foarte slabe la nivel european în ceea ce privește atât numărul specialiștilor IT, cât și gradul de digitalizare al companiilor.

„Care a fost rezultatul acestor facilități fiscale? A explodat cumva industria IT sau numărul de salariați din acest sector? Nicidecum, graficele de mai jos ne arată realitatea”, a transmis senatorul.

Potrivit acestuia, România se află aproape de ultimul loc în Uniunea Europeană la ponderea specialiștilor IT și comunicații în totalul forței de muncă.

„România se află pe penultimul loc în Europa ca pondere a specialiștilor ITC (IT și comunicații) în totalul angajaților – doar 2,7% din total, la o medie UE dublă (5%)”, a precizat Petrișor Peiu.

Totodată, senatorul susține că firmele românești utilizează într-o măsură mult mai redusă soluții software dedicate pentru administrarea și dezvoltarea afacerilor.

„România se află pe penultimul loc în Europa și ca pondere (32%) a companiilor care utilizează programe software dedicate (ERP – Enterprise Resource Planning, CRM- Customer Relationship Management sau BI- Business Intelligence), la o medie europeană tot aproape dublă (53%)”, a explicat acesta.

Petrișor Peiu consideră că facilitățile fiscale nu pot compensa problemele structurale ale economiei românești și nici lipsa unor politici publice eficiente pe termen lung.

În opinia sa, dezvoltarea unui sector strategic precum IT-ul depinde în primul rând de calitatea educației, de stabilitatea legislativă și fiscală și de funcționarea corectă a administrației publice.

Acesta a enumerat și principalele probleme pe care le consideră esențiale pentru dezvoltarea economică:

-„un învățământ de calitate și de valoare medie ridicată, care să poată produce an de an absolvenți mulți și buni în domenii cheie”

-„o stabilitate a sistemului fiscal”

-„un mediu economic sănătos, lipsit de corupție și reglementări excesive”

Senatorul a susținut că fără aceste elemente, scutirile fiscale devin simple măsuri fără efecte reale asupra economiei.

„Mai direct spus: scutirile de impozit nu au efect într-o economie general viciată”, a transmis Petrișor Peiu.

În finalul mesajului său, senatorul a pledat pentru un model economic bazat pe reguli fiscale clare și predictibile, nu pe excepții și facilități acordate anumitor domenii.

Acesta consideră că România are nevoie de un stat mai eficient și mai puțin birocratic, capabil să creeze un mediu economic stabil pentru toate companiile și angajații.

„Concluzie: este preferabilă oricând o politică fiscală generală dreaptă, stabilă și minimală, decât una bazată pe scutiri populiste de impozite, dar lipsită de profunzime”, a afirmat senatorul.

Petrișor Peiu a încheiat spunând că dezvoltarea economică nu poate fi susținută prin măsuri temporare și avantaje selective, ci printr-o administrație eficientă și predictibilă.