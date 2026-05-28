EXCLUSIV. Viorel Cataramă propune măsuri urgente: Relaxare fiscală și reducerea puterii statului după modelul american

Relația strategică dintre România și Statele Unite ale Americii rămâne un pilon fundamental pentru viitorul geopolitic și economic al țării noastre. Acest subiect a fost analizat miercuri, în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Invitații de marcă ai jurnalistului au fost oamenii de opinie Viorel Cataramă și Liviu Mihaiu, care au dezbătut direcția în care se îndreaptă țara noastră și soluțiile pentru depășirea crizelor actuale.

În opinia liberalului Viorel Cataramă, România nu are în momentul de față altă opțiune viabilă decât să mențină o legătură extrem de strânsă cu Washingtonul. Omul de afaceri consideră că stabilitatea națională depinde direct de parteneriatul transatlantic și că politicile conservatoare, care au reformat în trecut SUA și Marea Britanie, reprezintă cheia pentru dezvoltarea de la București.

„Ești pro-Uniunea Europeană. Ești pro-american. De ce? Pentru că tu trebuie să te legi ombilical de partenerul tău strategic pentru viitorul imprevizibil al lumii. Trebuie să ai o umbrelă protectoare și această umbrelă protectoare nu poate veni decât în primul rând de la America. Posesoarea unei ideologii conservatoare, gen Ronald Reagan sau Margaret Thatcher, bazată pe dezvoltarea României plecând de la relaxarea fiscală și, îndeosebi, de la reducerea TVA-ului.

Obligatoriu, ca să dai sectorului productiv posibilitatea să lucreze. Trebuie să fii atașat să reduci puterea guvernului și să crești drepturile și libertățile individuale ale omului”, a afirmat omul de afaceri în cadrul podcastului Hai România.

Pe lângă componenta economică, Viorel Cataramă a atras atenția asupra unui fenomen îngrijorător legat de extinderea autorității statului în detrimentul cetățenilor. Acesta consideră că Executivul actual tinde să ignore vocea populației, aplicând măsuri de control care amintesc de perioadele de criză recentă.

De asemenea, spune Cataramă, e foarte important ca Executivul să țină cont de drepturile și opiniile cetățenilor. „Pentru că astăzi, guvernul acumulează de în ce în ce mai multă putere și decide de în ce în ce mai mult pentru cetățeni, fără să țină cont sau fără să fie obligat să țină cont de părerea cetățenilor. Este o politică progresistă care a funcționat și în timpul pandemiei și după pandemie. De asemenea, nu în ultimul rând, un curent care să aibă o capacitatea de a negocia”.

Pentru a-și susține argumentele legate de importanța doctrinei politice asumate corect și de capacitatea de dialog, liberalul a evocat două momente delicate din istoria postdecembristă a României, episoade la care a luat parte în mod direct. El a subliniat că în momentele de cumpănă, capacitatea de negociere și claritatea ideologică sunt esențiale pentru obținerea rezultatelor dorite.

„Domnul Turcescu, vă aduceți aminte în 1999, eu eram președintele Comisiei Economice a Senatului. Când a fost greva din Valea Jiului, m-am bounced cu toată Comisia Economică și în timp de 14 ore am negociat și am semnat un protocol de încetare a grevei. Ca dimineață, cineva să-i convingă să nu mai țină cont și a fost ce a fost mai departe.

În anul 1996, domnule Liviu Mihaiu, stăteam până la 3, 4, 5 dimineața și negociam în interiorul Convenției Democrată, toate etapele pentru a câștiga alegerea. Eu pot să vă spun că orice se poate negocia. Dacă ești o persoană credibilă, niciodată nu o să poată domnul Ilie Bolojan să negocieze un program conservator, el fiind progresist. Niciodată n-aș putea să negociez un program progresist de stânga, eu fiind conservator”, a conchis invitatul lui Robert Turcescu.