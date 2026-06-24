BNS avertizează asupra blocajelor de la începutul carierei. Tinerii ajung să aleagă între muncă, studii și costurile tot mai mari ale vieții

BNS Tineret atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă tinerii din România la început de carieră, într-un context marcat de cerințe ridicate din partea angajatorilor, salarii insuficiente și costuri tot mai mari pentru locuire. Organizația susține că lipsa experienței profesionale cerute pentru posturile entry-level îngreunează accesul la primul loc de muncă. În același timp, presiunea financiară îi obligă pe mulți studenți să lucreze în timpul facultății, iar accesul la o locuință devine tot mai dificil. BNS cere măsuri coordonate din partea autorităților, angajatorilor și instituțiilor de învățământ pentru a sprijini integrarea tinerilor pe piața muncii.

BNS Tineret avertizează că tot mai mulți tineri întâmpină obstacole importante în momentul în care încearcă să facă tranziția de la sistemul educațional către piața muncii. Deși finalizează studiile liceale sau universitare și obțin calificările necesare, mulți dintre ei se confruntă cu cerințe de experiență profesională chiar și pentru posturile destinate debutanților.

„Tinerii din România au nevoie de șanse reale, nu doar de așteptări.

BNS Tineret aduce în atenție realitățile cu care se confruntă generația tânără și nevoia unor soluții care să le permită tinerilor să rămână, să muncească și să își construiască viitorul în România.

După ani de studiu, mulți tineri intră pe piața muncii și descoperă aceeași provocare: li se cere experiență înainte să li se ofere o oportunitate”, scrie BNS pe Facebook.

Potrivit organizației, această situație creează un cerc vicios care limitează șansele tinerilor de a obține primul loc de muncă și de a acumula experiența solicitată ulterior de angajatori. Reprezentanții BNS Tineret consideră că lipsa unor programe eficiente de integrare profesională și a oportunităților de formare la locul de muncă accentuează problema.

„Cum poate un tânăr să acumuleze experiență dacă primul pas este mereu blocat de întrebarea: „Ai mai lucrat înainte?””, transmit reprezentanții organizației.

Aceștia subliniază șid necesitatea unor programe de integrare profesională și a unei deschideri mai mari din partea angajatorilor pentru formarea la locul de muncă.

Organizația susține că adaptarea relației dintre sistemul educațional și piața muncii reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru reducerea dificultăților cu care se confruntă tinerii aflați la început de drum profesional.

Pe lângă dificultățile întâmpinate la angajare, o parte importantă dintre studenți sunt obligați să își găsească un loc de muncă încă din perioada facultății pentru a putea face față cheltuielilor de zi cu zi. Costurile legate de chirie, transport, utilități și traiul cotidian determină tot mai mulți tineri să combine activitatea profesională cu studiile.

Deși experiența acumulată în timpul facultății poate reprezenta un avantaj pentru dezvoltarea profesională ulterioară, această combinație vine adesea cu o presiune suplimentară. Programul de lucru rigid și dificultatea de a echilibra responsabilitățile academice cu cele profesionale pot afecta performanța educațională și starea de sănătate a studenților.

„Nu putem cere unei generații să fie performantă și competitivă dacă nu îi oferim condițiile prin care să poată crește. Tinerii au nevoie de oportunități reale, locuri de muncă decente și perspectiva unui viitor pe care să îl poată construi în România.” a declarat președintele BNS Tineret, Kevin Kirmizigul.

În anumite situații, aceste dificultăți conduc la epuizare sau chiar la abandonarea studiilor, fenomen care ridică semne de întrebare privind capacitatea sistemului actual de a susține dezvoltarea profesională și educațională a tinerilor în același timp.

BNS Tineret atrage atenția și asupra accesului tot mai dificil la locuințe, în condițiile în care prețurile apartamentelor și nivelul chiriilor au crescut constant în ultimii ani. Chiar și pentru tinerii care reușesc să obțină un loc de muncă stabil, independența locativă rămâne greu de atins.

În numeroase cazuri, cea mai mare parte a veniturilor este consumată de cheltuielile curente, ceea ce reduce semnificativ posibilitatea de economisire. În aceste condiții, achiziționarea unei locuințe sau construirea unei stabilități financiare pe termen lung devin obiective tot mai greu de realizat.

Reprezentanții organizației consideră că aceste probleme depășesc sfera dificultăților individuale și reflectă provocări structurale ale pieței muncii și ale politicilor publice destinate tinerilor. Din acest motiv, BNS Tineret solicită o colaborare mai strânsă între autorități, angajatori și mediul educațional pentru a facilita integrarea profesională și independența economică a noilor generații.