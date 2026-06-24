ADP Sector 3 își crește bugetul și menține salarii de aproape 10.000 de lei. Investițiile sunt zero în 2026
SURSA FOTO: ADP Sector 3
ADP Sector 3 va avea în 2026 un buget de aproximativ 9,25 milioane de lei, în creștere față de anul precedent. Proiectul de buget urmează să fie dezbătut și votat în ședința Consiliului Local Sector 3 programată pentru 24 iunie 2026. Potrivit documentelor aflate pe ordinea de zi, cea mai mare parte a fondurilor este destinată cheltuielilor de funcționare și personal. În același timp, instituția nu prevede nicio sumă pentru investiții în cursul acestui an.
Bugetul ADP Sector 3 crește cu 34%, iar aproape toate fondurile merg către funcționare
Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului ADP Sector 3 pentru anul 2026 indică un nivel total al veniturilor și cheltuielilor de 9.250.930 de lei. Comparativ cu anul anterior, bugetul propus este mai mare cu aproximativ 34%.
Din totalul fondurilor prevăzute, 8.666.210 lei, echivalentul a 93,68% din buget, sunt destinați cheltuielilor necesare funcționării instituției. Cele mai importante categorii de cheltuieli sunt cele pentru bunuri și servicii, respectiv cele de personal, scriu cei de la BdB.
Pentru bunuri și servicii este prevăzută suma de 3,35 milioane de lei. Aceasta este împărțită între cheltuielile privind stocurile, estimate la 315,87 mii lei, serviciile executate de terți, pentru care sunt alocate 437,29 mii lei, și alte servicii executate de terți, categorie care concentrează cea mai mare parte a fondurilor, respectiv aproximativ 2,60 milioane de lei.
Documentele bugetare arată că, deși costurile de funcționare sunt semnificative, cea mai mare parte a banilor destinați cheltuielilor curente este direcționată către plata personalului.
Peste 4,5 milioane de lei sunt alocate pentru salarii, bonusuri și tichete de masă
Cheltuielile de personal prevăzute în bugetul pe anul 2026 se ridică la aproximativ 4,5 milioane de lei. Suma include salariile de bază, bonusurile acordate angajaților și tichetele de masă.
Potrivit proiectului de buget, pentru salariile de bază sunt alocate 3,43 milioane de lei. În plus, instituția prevede 218 mii lei pentru bonusuri și 188 mii lei pentru acordarea tichetelor de masă.
În ceea ce privește personalul de conducere, documentele bugetare indică o alocare totală de 810,98 mii lei pentru remunerarea funcțiilor de management.
Datele arată că mai mult de jumătate din totalul cheltuielilor de funcționare ale instituției este reprezentat de costurile cu personalul.
Salariul mediu brut se apropie de 10.000 de lei, iar investițiile sunt eliminate din buget
Potrivit proiectului de buget, ADP Sector 3 estimează pentru anul 2026 un număr mediu de 31 de salariați.
În aceste condiții, documentul stabilește un câștig salarial mediu brut de 9.739 de lei pentru fiecare angajat. Nivelul salarial este calculat în raport cu fondul total destinat cheltuielilor de personal și cu numărul mediu de posturi prevăzute pentru acest an.
De asemenea, proiectul de hotărâre include și capitolul referitor la investiții. Deși bugetul total al instituției este mai mare decât cel aprobat pentru anul 2025, pentru investiții nu este prevăzută nicio alocare financiară.
Astfel, conform documentului care urmează să fie analizat de consilierii locali ai Sectorului 3, suma destinată investițiilor în anul 2026 este de 0 lei, toate resursele financiare fiind orientate către cheltuieli de funcționare și personal.
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