Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a transmis că mobilitățile Erasmus trebuie să devină accesibile tuturor, nu doar celor care își permit financiar.

Aceasta a arătat că România a făcut un pas important prin alocarea a 16 milioane de euro din Fondul Social European Plus pentru suplimentarea burselor Erasmus. Fondurile sunt destinate studenților care au nevoie de sprijin financiar suplimentar pentru a participa la mobilități în Europa.

Oficialul european a explicat că această măsură vine în contextul în care și-a asumat transformarea programului Erasmus+ într-unul mai incluziv. Ea a subliniat că programul nu influențează doar parcursul individual al participanților, ci contribuie la dezvoltarea unei Europe unite și democratice.

Totodată, aceasta a încurajat statele membre să combine finanțările disponibile prin Erasmus+ și Fondul Social European Plus, pentru a extinde accesul la mobilități academice.

În România, fondurile vor fi gestionate prin colaborarea dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Agenția Națională Erasmus+, iar rezultatul concret estimat este sprijinirea a cel puțin 4.000 de studenți.

„Mă bucur să văd că România face un pas important pentru ca mobilitățile Erasmus să devină mai accesibile studenților care au nevoie de sprijin financiar suplimentar. În cadrul audierilor din Parlamentul European, mi s-a cerut să transform programul Erasmus într-unul mai incluziv. Mi-am asumat acest obiectiv și îl tratez cu toată seriozitatea. Pentru că Erasmus nu doar transformă viețile individuale ale participanților, ci, mai important, construiește destinul colectiv al unei Europe unite, puternice și democratice. De aceea, așa cum susțin în permanență în dialogurile mele politice cu guvernele statelor membre, este important ca acestea să combine cele două fonduri: programul Erasmus+ și Fondul Social European Plus. Încurajez această abordare, care se regăsește și în politicile europene propuse recent. Suplimentarea burselor Erasmus din Fondul Social European Plus îi ajută pe studenții cu oportunități reduse din România să poată beneficia de mobilități academice în Europa, la care au fost admiși. Nu este o soluție pentru toți, dar este un pas în direcția corectă. În acest sens, în România, încă de la începutul mandatului, am stat la masă cu cele două entități care gestionează cele două finanțări, respectiv cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu Agenția Națională Erasmus+, pentru ca împreună să identificăm pașii tehnici și legali. Salut, deci, alocarea de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a 16 milioane de euro din Fondul Social European Plus pentru suplimentarea burselor Erasmus dedicate participanților din medii vulnerabile și lansarea, la finalul lunii martie, a apelului de finanțare. Prin accesarea acestui buget de 16 milioane de euro de către Agenția Națională Erasmus+, rezultatul concret va fi că cel puțin 4.000 de studenți cu oportunități reduse vor putea beneficia de sprijin financiar suplimentar pentru a participa la mobilități Erasmus+”, a transmis Roxana Mînzatu.

Roxana Mînzatu a anunțat că ajutoarele financiare vor avea valori clare. Studenții pot primi 2.550 de lei pe lună pentru mobilitățile fizice de lungă durată sau o sumă fixă de 2.550 de lei pentru mobilitățile de scurtă durată.

Sprijinul este destinat în special studenților din medii vulnerabile. Sunt vizați cei care beneficiază sau pot beneficia de bursă socială, cei care sunt primii din familie care urmează studii universitare, dar și studenții care își cresc singuri copiii.

De asemenea, sunt incluși studenții proveniți din mediul rural sau din orașe mici, precum și cei care au statut de migrant sau refugiat.

Oficialul european a arătat că suplimentarea burselor nu acoperă toate nevoile, dar reprezintă un pas concret pentru creșterea accesului la educație internațională.