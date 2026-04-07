E-INFRA își consolidează programul de burse pentru studenții români la London Business School, continuând parteneriatul inițiat în 2022, când a alocat 450.000 de euro. Inițiativa este susținută de Teofil Mureșan, fondator și președinte al Consiliului de Administrație E-INFRA, absolvent al programului Sloan Masters in Leadership and Strategy la London Business School și al OPM la Harvard Business School, precum și de Andrei Mureșan, Deputy CEO E-INFRA, absolvent al programului Masters in Management la LBS.

Până acum, 13 studenți români au beneficiat de bursele E-INFRA, accesând programe precum MBA, Masters in Management, Masters in Finance, Masters in Analytics and Management și Sloan Masters in Leadership and Strategy.

„Experiența academică internațională este extrem de valoroasă prin rigoarea pe care o formează, prin expunerea la studii de caz și prin claritatea pe care o aduce în felul de a gândi deciziile pe termen lung. Mă bucură mult că putem sprijini tineri români să aibă acces la o astfel de formare și sper ca ei să aducă înapoi în România aceste cunoștințe”, a declarat Teofil Mureșan.

La rândul său, Paul Mburu, Director of Principal Giving, London Business School, a declarat:

„Reînnoirea parteneriatului cu E-INFRA reflectă angajamentul nostru comun de a susține talentele excepționale și de a sprijini noua generație de lideri români. Suntem profund recunoscători E-INFRA – și donatorilor noștri generoși, Teofil Mureșan (SLN2012) și Andrei Mureșan (MiM2020) – pentru implicarea constantă, care le permite unor studenți români remarcabili să aibă acces la educația de top oferită de LBS și să genereze impact dincolo de sala de curs”.

Pentru E-INFRA, investiția în educație reprezintă o prioritate strategică, esențială pentru dezvoltarea pe termen lung a companiei în sectorul energiei și infrastructurii. London Business School, cu o comunitate globală de peste 58.000 de absolvenți în mai mult de 160 de țări, continuă să formeze lideri cu impact semnificativ în diverse industrii și regiuni.

E-INFRA rămâne activ implicată în comunitatea LBS: Teofil și Andrei Mureșan s-au întâlnit recent cu studenți români în cadrul Family Office Conference organizate de școală.