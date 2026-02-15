Ministerul Apărării a transmis duminică că, pe fondul unui context de securitate în rapidă evoluție, România își reafirmă implicarea activă în cadrul NATO. Oficialii au menționat că întâlnirea recentă a ministrului Radu Miruță cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a reconfirmat prioritățile strategice ale țării.

”Contextul de securitate se schimbă rapid, iar România îşi consolidează rolul activ în cadrul Alianţei. Întâlnirea recentă a ministrului apărării naţionale, Radu Miruţă, cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a reconfirmat priorităţile noastre strategice”, au transmis, duminică, oficialii Ministerului Apărării, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestora, priorităţile Romîniei sunt:

Echilibru pe Flancul Estic: Resursele aliate trebuie distribuite unitar pe întreaga axă, de la Marea Baltică la Marea Neagră.

Securitatea la Marea Neagră: România este un punct central de stabilitate în această regiune critică.

Modernizarea Armatei: Investiţiile în tehnică de ultimă generaţie şi pregătirea trupelor sunt esenţiale. O armată modernă înseamnă o Românie mai sigură şi un aliat mai puternic.

Adaptare la noi ameninţări: Răspundem provocărilor convenţionale şi hibride prin decizii rapide şi o prezenţă militară consolidată.

”Securitatea se construieşte prin capacităţi defensive moderne, reacţie imediată şi parteneriate solide”, au mai transmis oficialii Ministerului Apărării.

Ministerul Apărării a precizat într-un comunicat că, la Conferința de Securitate de la München, ministrul Radu Miruță a avut întâlniri bilaterale cu omologi și oficiali din state aliate, precum și discuții cu reprezentanți ai industriei de apărare, sectorului tehnologic și organizațiilor de analiză strategică.

”Dialogurile cu companii din domeniul apărării – Rheinmetall, MBDA, ARX Robotics, Diehl Defence şi Airbus Defence and Space – au vizat oportunităţi de cooperare industrială, dezvoltarea de capabilităţi şi integrarea tehnologiilor emergente în procesele de modernizare a Armatei României. De asemenea, în cadrul întrevederii cu Sven Kruck, co-CEO al companiei germane Quantum Systems, discuţiile s-au concentrat asupra oportunităţilor de cooperare industrială în domeniul sistemelor aeriene fără pilot”, se arată în comunicat.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avut și o întrevedere cu Siemtje Möller, deputat în Bundestag din partea Partidului Social-Democrat și responsabil pentru politica externă și de securitate, discutând evoluțiile recente din mediul de securitate european.

În plus, agenda oficialului a inclus întâlniri cu reprezentanți ai unor lideri globali din sectorul tehnologic, precum Google Cloud, Amazon, Schwarz Group, SAP SE, McKinsey’s Global Defence Practice și Oracle Corporation.

”Au fost abordate teme precum digitalizarea, inovarea tehnologică, securitatea cibernetică şi rezilienţa infrastructurilor critice. Totodată, în întâlnirile cu oficiali seniori ai Atlantic Council şi The Cohen Group au fost analizate evoluţiile de securitate regională, consolidarea relaţiei transatlantice, rolul NATO şi al Uniunii Europene, precum şi perspectivele sprijinului pentru Ucraina şi ale investiţiilor în domeniul apărării. În cadrul acestor discuţii, ministrul Radu Miruţă a subliniat faptul că România nu trebuie să fie doar un beneficiar de securitate, ci şi un furnizor activ, obiectiv ce poate fi atins doar prin consolidarea unei industrii de apărare competitive. Oficialul român a reiterat necesitatea integrării acesteia în ecosistemul european, fiind capabilă să producă, să inoveze şi să atragă investiţii strategice”, se mai arată în document.

Conform comunicatului de presă, o industrie de apărare robustă stimulează dezvoltarea economică pe mai multe paliere, prin implicarea furnizorilor locali, crearea de locuri de muncă bine specializate, transferul de competențe și promovarea inovației tehnologice, consolidând lanțurile de valoare care susțin întreaga economie națională.