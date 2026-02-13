Maia Sandu a publicat imagini de la eveniment în care apare alături de cei doi oficiali și a transmis că participă la reuniune pentru a discuta cu lideri din Europa și din afara continentului despre securitatea Republicii Moldova și susținerea parcursului european al țării.

În mesajul său, a subliniat că, într-un context global incert, Republica Moldova își construiește parteneriate solide și de încredere și că este nevoie de soluții comune pentru a face față riscurilor care amenință stabilitatea, astfel încât pacea să fie păstrată, iar țara să rămână parte a lumii libere.

Statele Unite au trimis la conferință o delegație amplă de congresmeni, condusă de Marco Rubio. La ediția de anul trecut, vicepreședintele american JD Vance a provocat un șoc prin discursul său, în care a atacat democrațiile liberale europene.

„Mă aflu în aceste zile la München pentru a discuta cu lideri din Europa și de dincolo de continent despre securitatea Republicii Moldova și susținerea parcursului nostru european. Într-un context global incert, Moldova construiește parteneriate solide și de încredere. Avem nevoie de soluții comune la riscurile care ne amenință stabilitatea – ca să putem păstra pacea și să rămânem parte a lumii libere”, a transmis Maia Sandu pe Facebook.

Din partea României, la eveniment participă ministrul de Externe, Oana Țoiu. Aceasta a anunțat că a avut un schimb rapid de opinii cu Mark Rutte, alături de ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, în marja Conferinței de Securitate de la München. În cadrul discuției a fost abordată coordonarea strânsă în perspectiva viitorului Summit B9 de la București.

Oana Țoiu a subliniat că Alianța Nord-Atlantică (NATO) rămâne angajată să își consolideze postura de descurajare și apărare pe flancul estic, iar România are un rol cheie în regiune. Totodată, ea a precizat că pe agenda conferinței are stabilite mai multe întrevederi pe teme de securitate maritimă, securitate cibernetică și pentru restabilirea încrederii reciproce între Europa și Statele Unite.