Maia Sandu a publicat imagini de la eveniment în care apare alături de cei doi oficiali și a transmis că participă la reuniune pentru a discuta cu lideri din Europa și din afara continentului despre securitatea Republicii Moldova și susținerea parcursului european al țării.
Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München
În mesajul său, a subliniat că, într-un context global incert, Republica Moldova își construiește parteneriate solide și de încredere și că este nevoie de soluții comune pentru a face față riscurilor care amenință stabilitatea, astfel încât pacea să fie păstrată, iar țara să rămână parte a lumii libere.
Statele Unite au trimis la conferință o delegație amplă de congresmeni, condusă de Marco Rubio. La ediția de anul trecut, vicepreședintele american JD Vance a provocat un șoc prin discursul său, în care a atacat democrațiile liberale europene.
„Mă aflu în aceste zile la München pentru a discuta cu lideri din Europa și de dincolo de continent despre securitatea Republicii Moldova și susținerea parcursului nostru european. Într-un context global incert, Moldova construiește parteneriate solide și de încredere. Avem nevoie de soluții comune la riscurile care ne amenință stabilitatea – ca să putem păstra pacea și să rămânem parte a lumii libere”, a transmis Maia Sandu pe Facebook.
Din partea României, la eveniment participă Oana Țoiu
Din partea României, la eveniment participă ministrul de Externe, Oana Țoiu. Aceasta a anunțat că a avut un schimb rapid de opinii cu Mark Rutte, alături de ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, în marja Conferinței de Securitate de la München. În cadrul discuției a fost abordată coordonarea strânsă în perspectiva viitorului Summit B9 de la București.
Oana Țoiu a subliniat că Alianța Nord-Atlantică (NATO) rămâne angajată să își consolideze postura de descurajare și apărare pe flancul estic, iar România are un rol cheie în regiune. Totodată, ea a precizat că pe agenda conferinței are stabilite mai multe întrevederi pe teme de securitate maritimă, securitate cibernetică și pentru restabilirea încrederii reciproce între Europa și Statele Unite.
„Un schimb rapid de opinii cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, alături de ambasadorul nostru la NATO, Dan Neculăescu, în marja #MSC2026. Am ridicat subiectul coordonării noastre strânse în perspectiva viitorului Summit B9 de la București. Alianța rămâne angajată să își consolideze postura de descurajare și apărare pe flancul estic și România are un rol cheie în regiune”, a transmis Țoiu.
