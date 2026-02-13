Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre o schimbare graduală a echilibrului intern, determinată de creșterea investițiilor europene în apărare.

„În următorii ani, vom vedea din ce în ce mai mult o NATO condusă mai mult de Europa, dar în acelaşi timp cu SUA absolut ancorată în organizaţie”, a declarat Rutte.

Afirmația sugerează o consolidare a responsabilităților asumate de statele europene, în paralel cu menținerea angajamentului strategic american.

Rutte a subliniat că procesul va fi implementat etapizat, în coordonare strânsă cu Washingtonul și în baza actualului mecanism de planificare a apărării.

„Vom face acest lucru pas cu pas, în strânsă colaborare cu Statele Unite, pe baza procesului de planificare a apărării pe care îl avem”, a precizat Mark Rutte.

Mesajul indică evitarea unei repoziționări bruște și menținerea coerenței operaționale a Alianței.

Referindu-se la intervenția programată a secretarului de stat american Marco Rubio la Munich Security Conference, Rutte a anticipat continuitatea presiunilor asupra Europei pentru sporirea contribuției la securitatea colectivă.

Potrivit The Guardian, secretarul general a afirmat că discursul american va „continue, fără îndoială, să preseze europenii să continue să îşi asume un rol mai important de conducere în NATO şi să facă în aşa fel, încât alianţa să fie condusă mai mult de Europa”.

În opinia lui Rutte, o Europă mai activă militar și financiar nu diminuează rolul SUA, ci poate întări poziția Washingtonului în interiorul Alianței.

„Mă aştept ca acest lucru să ajute doar la consolidarea poziţiei SUA în cadrul NATO. Desigur, nu eu scriu discursul, dar am toată încrederea în acesta”, a precizat Rutte.

Secretarul general a explicat că majorarea bugetelor militare europene este determinată atât de solicitările americane, cât și de evoluțiile de securitate din regiune.

„Europenii îşi măresc cheltuielile pentru apărare nu numai pentru că SUA le cer acest lucru, ci şi pentru că au nevoie de ele din cauza ameninţării ruseşti”, a menţionat oficialul NATO.

Declarațiile vin într-un moment în care NATO se confruntă cu provocări majore:

-consolidarea flancului estic

-creșterea capacităților de descurajare

-accelerarea investițiilor în industrie militară

-distribuirea mai echilibrată a efortului financiar

În paralel, discuțiile despre autonomia strategică europeană și relația transatlantică rămân teme centrale pe agenda diplomatică.