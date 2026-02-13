Referindu-se la Ucraina și la momentul actual al conflictului, Vitalik Buterin a explicat că privește războiul și prin prisma biografiei sale, fiind născut în Rusia, dar format în Canada, unde a crescut și s-a dezvoltat profesional.

„În curând se împlinesc patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina. Privesc acest lucru din diferite perspective: m-am născut în Rusia, dar am crescut în Canada. Am urmărit tot timpul politica din Rusia pe internet, i-am trimis chiar și un bitcoin lui Navalnîi, dar nu m-am implicat prea mult. Opoziția rusă se află într-un impas – oamenii au plecat din Rusia și lucrează liniștiți pentru donații”, a afirmat el.

În continuare, fondatorul Ethereum a subliniat fără echivoc că susține Ucraina și că respinge ideea potrivit căreia războiul ar fi rezultatul unor greșeli împărțite de ambele părți.

„Susțin Ucraina. Acest război este o agresiune criminală, nu o «situație complexă în care ambele părți s-au comportat urât». Există opinia că Rusiei nu i s-a dat șansa să intre în lumea democratică în anii 1990. Dar NATO a început să crească doar pentru că Rusia a purtat războaie și țările se temeau de ea. «Jocul murdar» nu poate justifica iadul unilateral din 2022”, a transmis fondatorul Ethereum.

Buterin a mai declarat că justificarea oficială a Kremlinului privind apărarea Donbasului nu corespunde realității din teren, întrucât atacurile au vizat întreaga Ucraina.

„Putin a spus că vrea să apere Donbasul, dar a atacat întreaga Ucraină. Armata Federației Ruse atacă ținte umanitare. Armata ucraineană nu atacă civili, ci infrastructura de război”, a transmis fondatorul Ethereum.

Prin aceste afirmații, el delimitează clar responsabilitatea pentru declanșarea și desfășurarea conflictului, susținând că agresiunea a fost unilaterală și că diferența dintre țintele militare și cele civile este esențială în evaluarea morală a războiului.

În partea a doua a intervenției, Vitalik Buterin a formulat critici extrem de dure la adresa liderului de la Kremlin și a comentat inclusiv poziționările unor politicieni americani față de războiul din Ucraina.

„Trump și Vance se comportă ca niște porci, dar i-au dat lui Putin șansa să accepte pacea și să pară un erou. Dar el nu a profitat de ea. Nu avem nevoie de pace cu el, ci cu societatea rusă. Putin este diavolul, iar poporul rus nu este nici înger, nici diavol. Putin poate fi ajutat doar să sară de la balcon. Apoi, trebuie să ajutăm facțiunea cea mai puțin «canibalică» din Federația Rusă să câștige «jocul tronurilor» intern”, a transmis fondatorul Ethereum.

El a continuat prin a ridica problema viitorului Rusiei și a modului în care ar putea arăta o schimbare de regim, chiar dacă, în opinia sa, este dificil să vorbești despre acest lucru în timp ce Ucraina este atacată zilnic.

„Cum va arăta «frumoasa Rusie a viitorului»? Uneori pare greșit să te gândești la asta, pentru că Rusia ucide zilnic ucraineni. Dar, pe termen lung, cea mai solidă garanție a securității este ca Rusia să nu amenințe pe nimeni. Într-o Rusie ideală și pașnică a viitorului, la fel ca în activitatea opoziției de astăzi, trebuie aplicate ideile unei politici descentralizate”, a transmis fondatorul Ethereum.

În final, el a subliniat că, pe termen scurt, Ucraina are nevoie de sprijin concret pentru a obține un armistițiu, înainte de a putea discuta despre scenariile politice post-Putin.