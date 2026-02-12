Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, joi, 12 februarie, în contextul primei reuniuni la nivel înalt a aliaților occidentali după apogeul crizei din Groenlanda. Rutte a abordat și amenințarea anterioară a președintelui american Donald Trump privind o posibilă invazie a Groenlandei, tratând subiectul într-o notă relaxată.

Întrebat dacă este îngrijorat că Trump ar putea relua această amenințare, șeful NATO a subliniat că alianța este o coaliție de democrații cu lideri diferiți, unde dezbaterile și discuțiile sunt firești, arătând că nu are motive de îngrijorare.

Mark Rutte l-a lăudat pe Donald Trump pentru rolul său de mediator în dosarul ucrainean și a explicat absența secretarului american al apărării, Pete Hegseth, de la reuniunea NATO, punând-o pe seama agendei încărcate și a altor priorități globale ale Statelor Unite.

„Înseamnă că veți avea întotdeauna dezbateri și discuții, iar NATO ar fi plictisitor altfel… așa că nu sunt îngrijorat”, a spus el, potrivit EU Observer.

El a susținut că Trump este singurul lider capabil să depășească impasul în relația cu președintele rus Vladimir Putin și a respins ideea că Washingtonul ar exercita presiuni doar asupra Ucrainei în negocierile de pace, afirmând că Statele Unite impun presiuni și asupra Rusiei. Ca exemple, a menționat sancțiunile impuse de SUA asupra a două companii petroliere rusești și sprijinul acordat Kievului prin vânzarea de sisteme de apărare aeriană.

Secretarul general al NATO a subliniat că administrația americană este pe deplin conștientă de gravitatea situației din Ucraina, în contextul războiului declanșat de Rusia. El a precizat că discuțiile sale cu președintele american rămân confidențiale, dar a insistat că există o claritate deplină la Washington cu privire la realitățile din teren și că schimbul de informații între el și liderul american este constant.

„Administrația americană este pe deplin conștientă de situația îngrozitoare din Ucraina. Nu voi dezvălui niciodată conținutul unei astfel de conversații. Dar vreau să spun că președintele american, administrația americană, este pe deplin conștientă de situația îngrozitoare din Ucraina. În contactul meu regulat cu președintele american, desigur, ne informăm reciproc… Da, există o claritate absolută în SUA cu privire la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Nu există nicio îndoială”, a afirmat secretarul general al NATO.

În ceea ce privește securitatea flancului estic, Rutte a avertizat că un eventual demers al Rusiei de a bloca coridorul Suwalki, care leagă Polonia de Lituania și este considerat un punct vulnerabil pentru NATO, ar primi un răspuns devastator. El a subliniat că nimeni nu ar trebui să creadă că poate ataca alianța fără consecințe, făcând referire la rezultatele unei simulări a unui conflict militar cu forțele ruse în această regiune, desfășurată în decembrie 2025.

„Nimeni să nu creadă că ne poate ataca, pentru că reacția noastră va fi zdrobitoare”, a spus el.

Totodată, șeful NATO a evidențiat faptul că statele membre și aliații desfășoară exerciții regulate care implică toate serviciile de informații și care iau în calcul diferite scenarii de acțiuni militare.

După reuniunea de la Bruxelles a miniștrilor apărării din țările aliate, Mark Rutte a declarat că Europa își intensifică eforturile în domeniul apărării. El a remarcat o schimbare de mentalitate în cadrul întâlnirii, arătând că statele sunt hotărâte să investească mai mult în propria apărare. Potrivit acestuia, atmosfera și angajamentul exprimate la reuniune au fost diferite față de alte întâlniri NATO la care a participat din 2010 încoace, fiind evidențiate o unitate de viziune mai puternică și o consolidare a apărării europene în cadrul alianței.