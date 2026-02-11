Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins informațiile apărute în presa internațională potrivit cărora ar intenționa să anunțe organizarea de alegeri prezidențiale și un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia la sfârșitul acestei luni.

Reacția liderului de la Kiev vine după publicarea unui articol în Financial Times care sugera existența unui astfel de plan.

Publicația britanică relata, citând surse ucrainene și europene, că Zelenski ar fi urmat să facă un anunț oficial pe 24 februarie, în contextul presiunilor venite din partea Statelor Unite.

Potrivit articolului, administrația Donald Trump ar fi sugerat chiar un termen-limită pentru organizarea scrutinului, menționând data de 15 mai.

Într-o discuție online cu jurnaliștii, desfășurată pe WhatsApp, miercuri seara, președintele ucrainean a dezmințit aceste informații și a precizat că alegerile pot fi organizate doar în condițiile în care se ajunge la o încetare a focului și sunt implementate garanțiile de securitate necesare, scrie TVPWorld.

El a reiterat că Ucraina va trece la alegeri numai după ce toate garanțiile de securitate vor fi puse în aplicare și după instaurarea unei încetări a focului.

⚡️« C’est la première fois que j’entends ça », a été la réaction de Zelensky aux « rumeurs sur l’annonce d’élections le 24 février » du FT.

L’Ukraine est prête à organiser un référendum ou des élections à tout moment, mais la sécurité est nécessaire. C’est une position claire.👍 pic.twitter.com/YeMfvB39KE — Bounty (@JoelTarnawski) February 11, 2026

Volodimir Zelenski a subliniat că organizarea alegerilor nu reprezintă o problemă tehnică dificilă, însă aceasta depinde strict de oprirea ostilităților. El a explicat că este suficient să fie instaurată o încetare a focului pentru ca procesul electoral să poată fi declanșat.

„Vom trece la alegeri atunci când toate garanţiile de securitate necesare vor fi implementate. Este foarte uşor să o facem: să se instaureze o încetare a focului şi vor avea loc alegeri”, a afirmat Zelenski.

În același timp, a respins ideea că Statele Unite ar condiționa acordarea garanțiilor de securitate de organizarea alegerilor, afirmând că partea americană nu a amenințat cu retragerea acestor garanții și că nu există o legătură directă între cele două chestiuni.

„În ceea ce priveşte ameninţarea cu retragerea garanţiilor lor de securitate, ei (americanii) nu ameninţă să-şi retragă garanţiile de securitate”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Ucraina și Rusia sunt implicate în negocieri mediate de SUA, însă principalele obstacole persistă, în special în ceea ce privește eventualele concesii teritoriale, un subiect extrem de sensibil pentru Kiev.

Anterior, un oficial ucrainean de rang înalt a declarat, sub protecția anonimatului, că organizarea alegerilor nu este posibilă în actualul context de securitate.

Acesta a arătat că teroarea rusă continuă și că nu există semne clare că Moscova ar fi interesată să pună capăt războiului.

„Pentru moment, teroarea rusă continuă şi nimic nu arată că Rusia este interesată să pună capăt războiului”, a afirmat acesta.

Un deputat influent din partidul prezidențial Slujitorul Poporului a afirmat, la rândul său, că în Ucraina există în continuare un consens politic potrivit căruia nu pot fi organizate nici referendumuri, nici alegeri pe durata legii marțiale.

Aceasta a fost instituită la începutul invaziei ruse, în urmă cu aproape patru ani, și rămâne în vigoare.

Volodimir Zelenski ocupă funcția de președinte din 20 mai 2019. În condiții normale, mandatul său de cinci ani s-ar fi încheiat, însă din cauza războiului declanșat de Rusia, el a rămas în funcție, conducând țara de aproape șapte ani, în plin conflict militar.