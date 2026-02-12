Conform BERD, încheierea tranzacţiei este iminentă, după ce acordul privind vânzarea a 100% din acţiunile Danube Logistics a fost semnat la finele anului trecut și aprobat oficial pe 12 februarie 2026.

Tranzacţia subliniază parteneriatul strategic dintre România şi Republica Moldova, sprijinind legături economice şi comerciale mai profunde. GIFP reprezintă principalul port maritim al Moldovei, gestionând peste 70% din importurile și exporturile pe apă ale țării și asigurând menținerea lanțurilor de aprovizionare, contribuind semnificativ la stabilitatea economică.

Portul Constanţa se angajează să realizeze investiţii pe termen lung pentru dezvoltarea portului Giurgiuleşti, vizând extinderea capacităţii, modernizarea infrastructurii și consolidarea poziției sale în regiunea Mării Negre și în bazinul Dunării. Achiziţia aduce capital, expertiză operaţională și experiență solidă în gestionarea infrastructurii maritime majore. Planul strategic include modernizarea durabilă a infrastructurii portuare, extinderea capacității cu noi dane și dezvoltarea terenurilor, oferirea unor servicii mai largi pentru operatori și integrarea portului în rețeaua comercială a Mării Negre.

„Această tranzacţie marchează o piatră de hotar pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova şi integrarea sa în reţelele comerciale regionale şi globale. De asemenea, demonstrează încrederea crescândă a investitorilor în potenţialul Republicii Moldova şi importanţa sa strategică ca centru logistic şi de transport pentru regiunea extinsă”, a declarat şeful BERD pentru Republica Moldova, Giuseppe Grimaldi.

Din 2021, BERD a fost acționar unic al portului Giurgiuleşti, perioadă în care portul a înregistrat creșteri constante în volumele de transport, venituri și profitabilitate. Danube Logistics a beneficiat de o structură robustă de capital și de capacități diverse de manipulare și depozitare a mărfurilor. Tranzacția cu Portul Constanţa urmărește transferul portului către un investitor strategic pe termen lung, pentru consolidarea rolului său în comerțul european.

„În calitate de operator al principalului port maritim-fluvial al Moldovei, Danube Logistics a depus eforturi mari pentru a poziţiona Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti ca o poartă vitală pentru comerţ, investiţii şi creştere economică – nu doar pentru Moldova, ci pentru întreaga regiune. Suntem profund recunoscători pentru sprijinul BERD în aceşti ani de transformare. Sub noua conducere a Portului Constanţa, aşteptăm cu nerăbdare să extindem în continuare capacitatea şi capabilităţile portului, să asigurăm operaţiuni fără probleme şi să construim sinergii puternice”, a declarat directorul de la Danube Logistics, Mathias von Tucher.

Portul Giurgiuleşti este situat pe o scurtă faleză a Dunării și se învecinează cu România și Ucraina. În calitate de principal port al Republicii Moldova, gestionează peste 70% din comerțul de import și export realizat pe cale navigabilă, asigurând lanțurile de aprovizionare pentru multiple tipuri de mărfuri și aducând beneficii economiei moldovenești. Portul are un rol strategic regional important și este bine poziționat pentru a sprijini reconstrucția viitoare a Ucrainei.

Achiziția marchează un pas important pentru integrarea Republicii Moldova în rețelele comerciale regionale și globale, crescând încrederea investitorilor și subliniind importanța strategică a portului ca centru logistic și de transport pentru întreaga regiune.