Zelenski și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că, în procesul de negociere, presiunile pentru concesii par să vizeze în principal Ucraina, în timp ce din partea Rusiei nu există semnale clare privind disponibilitatea de a face compromisuri.

Volodimir Zelenski a afirmat că există așteptări ca reuniunile trilaterale programate pentru săptămâna viitoare să fie constructive și relevante pentru toate părțile implicate, însă a admis că, în realitate, există momente în care impresia este că participanții vorbesc despre subiecte diferite. Declarația a fost făcută în cadrul discursului susținut la Conferința de Securitate de la München.

„Sperăm cu adevărat că întâlnirile trilaterale de săptămâna viitoare vor fi serioase, substanţiale şi utile pentru noi toţi, dar, sincer, uneori pare că părţile discută despre lucruri complet diferite”, a declarat Zelenski în discursul ţinut la Conferinţa de securitate de la München (MSC).

Volodimir Zelenski a recunoscut cu un zâmbet că simte o oarecare presiune din partea președintelui american Donald Trump, care vineri a menționat că Ucraina nu ar trebui să rateze oportunitatea de a ajunge la un acord de pace cât mai curând.

Zelenski a explicat că înțelege aceste semnale, însă a subliniat că Ucraina continuă să facă compromisuri în mai multe domenii. El a precizat că țara sa este dispusă să negocieze pe diverse subiecte, dar nu poate să evacueze pur și simplu propriul teritoriu cu sute de mii de oameni doar pentru a accepta un compromis.

„Nu auzim compromisuri din partea Rusiei. Vrem să auzim ceva de la ei”, a adăugat el. „Americanii revin adesea la subiectul concesiilor şi, de prea multe ori, aceste concesii sunt discutate doar în contextul Ucrainei, nu al Rusiei”, s-a plâns Zelenski, citat de Reuters.

Zelenski a comentat că rușii „vorbesc adesea despre un spirit Anchorage”, adăugând că Ucraina poate doar să presupună ce înseamnă exact acest lucru, făcând referire la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska.

Președintele ucrainean a criticat lipsa Europei de la masa negocierilor de pace, afirmând că „practic nu este prezentă” și că aceasta reprezintă „o mare greșeală”. Totodată, Volodimir Zelenski a avertizat că acțiunile lui Vladimir Putin aduc aminte de Acordul de la München din 1938, moment în care Europa a început să fie împărțită.

„Ar fi o iluzie să credem că acest război poate fi încheiat în mod fiabil prin împărţirea Ucrainei, la fel cum a fost o iluzie să credem că sacrificarea Cehoslovaciei va salva Europa de un mare război”, a subliniat el.

Zelenski speră ca SUA să rămână implicate în negocieri și vede o oportunitate ca Europa, momentan marginalizată, să joace un rol mai activ în proces. Liderul de la Kiev și-a exprimat anterior îngrijorarea că alegerile parlamentare intermediare din SUA, programate pentru vară, ar putea direcționa atenția administrației Trump către probleme interne.

Recent, Ucraina și Rusia au participat la două runde de negocieri mediate de Washington la Abu Dhabi, considerate constructive de ambele părți, dar fără progrese semnificative. Pentru sesiunea de la Geneva, delegația rusă va fi condusă de consilierul lui Vladimir Putin Vladimir Medinski, spre deosebire de Abu Dhabi, unde echipa Rusiei a fost condusă de șeful serviciilor de informații militare, Igor Kostiukov. Surse ucrainene au criticat anterior abordarea lui Medinski, acuzându-l că a oferit lecții de istorie echipei ucrainene în loc să se angajeze în negocieri substanțiale.

Întrebat despre posibilitatea organizării unor noi alegeri prezidențiale în Ucraina, așa cum au propus Statele Unite, Zelenski a explicat că, dacă Washingtonul va insista, țara sa va avea nevoie de două luni de încetare a focului pentru pregătiri. „Apoi vom organiza alegeri”, a promis el, adăugând ironic în aplauzele publicului: „Vom acorda și noi rușilor un armistițiu dacă vor organiza alegeri”.

Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina va sprijini procesul de pace și speră ca SUA să garanteze securitatea țării. De asemenea, el așteaptă o implicare mai consistentă a Europei și continuă să prioritizeze progresul Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană.

La aceeași masă rotundă, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că pentru a rămâne puternici, este important să se recunoască faptul că Rusia nu obține câștiguri semnificative, acestea fiind „atât de mici, încât sunt aproape irelevante”.

Zelenski s-a arătat încrezător că războiul împotriva Rusiei poate fi încheiat cu demnitate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că omologul său rus Vladimir Putin nu poate trăi fără război și că există riscul ca conflictele să reapară sau să se extindă în următorii zece ani dacă Putin rămâne la putere. Din acest motiv, Zelenski a subliniat necesitatea unor garanții reale de securitate înainte de încheierea conflictului și a sperat că președintele american Donald Trump și Congresul SUA vor sprijini Ucraina în acest sens.

Într-o discuție cu Christiane Amanpour, Zelenski a subliniat urgența livrării de rachete Patriot și a altor sisteme similare „cât mai repede posibil” pentru apărarea țării.

În comentarii critice la adresa lui Putin, liderul ucrainean a afirmat că acesta nu se preocupă de viața cotidiană și se consultă mai mult cu figurile istorice ale imperiului rus, precum țarul Petru și împărăteasa Ecaterina, decât cu persoane din prezent, ilustrând astfel ambițiile imperiale ruse. Declarațiile au fost făcute la Munchen, pe fundalul unui montaj cu imagini de la atacurile rusești cu rachete asupra orașelor ucrainene.

Zelenski a menționat, de asemenea, că a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron și cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen despre posibile măsuri suplimentare împotriva flotei-fantomă de petroliere a Rusiei, care reprezintă o sursă importantă de venituri pentru Kremlin.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că, între decembrie și ianuarie, forțele Ucrainei au cauzat între 30.000 și 35.000 de victime în rândul soldaților ruși, iar Rusia plătește, în medie, cu viețile a 156 de soldați pentru fiecare kilometru cucerit. Zelenski a explicat că Ucraina își propune să mențină un nivel ridicat al pierderilor pentru a crește prețul continuării agresiunii ruse și a subliniat rolul esențial al soldaților ucraineni în apărarea libertății și independenței Poloniei, țărilor baltice, Moldovei și României.

Liderul de la Kiev a lansat un atac direct la adresa premierului ungar Viktor Orbán, criticându-l pentru că, în opinia sa, se concentrează mai mult pe confortul personal decât pe întărirea armatei pentru a preveni o revenire a tancurilor ruse pe străzile din Budapesta. Zelenski a subliniat că unitatea țărilor europene rămâne cea mai bună apărare împotriva planurilor agresive ale Rusiei.

Președintele ucrainean și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat de mai multe state, printre care Danemarca, Germania, Cehia, țările nordice, Marea Britanie, Franța, Țările de Jos, Italia, Polonia, SUA, Canada, Turcia și Japonia. Totodată, el a avertizat că Rusia beneficiază de complici, inclusiv Coreea de Nord și companii chineze implicate în furnizarea de componente pentru armament, și a condamnat Iranul pentru livrarea dronelor Shahed, cerând oprirea imediată a acestui sprijin.