Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, cunoscut ca Mr. Schengen, a discutat vineri cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București, despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul securității interne.

Întâlnirea a reconfirmat parteneriatul strâns dintre România și Statele Unite în combaterea amenințărilor transfrontaliere și în protejarea cetățenilor.

Dialogul dintre cei doi oficiali a vizat evaluarea stadiului actual al colaborării dintre Ministerul Afacerilor Interne și structurile americane responsabile de aplicarea legii și securitate. Ambele părți au apreciat nivelul de cooperare drept unul excelent, subliniind necesitatea menținerii unui cadru permanent de consultare strategică și tehnică.

Schimbul de informații operative, coordonarea instituțională și dialogul direct sunt considerate instrumente-cheie pentru consolidarea relației bilaterale în domeniul afacerilor interne.

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat combaterea criminalității organizate transfrontaliere, inclusiv a rețelelor implicate în trafic de persoane, trafic de droguri și infracțiuni economice. De asemenea, a fost reafirmată importanța cooperării în domenii precum:

securizarea frontierelor externe;

prevenirea și combaterea migrației ilegale;

combaterea criminalității cibernetice;

creșterea rezilienței instituționale în fața amenințărilor hibride.

Aceste teme sunt de interes strategic atât pentru autoritățile de la București, cât și pentru cele de la Washington, în contextul provocărilor de securitate generate de actualul climat geopolitic.

“A fost subliniată importanța continuării activităților desfășurate în colaborare cu accent pe combaterea criminalității organizate transfrontaliere, sub toate formele sale de manifestare. O atenție deosebită este acordată, în continuare, securității frontierelor, combaterii migrației ilegale sau a criminalității cibernetice, teme de interes prioritar pentru autoritățile de la Washington și București. Obiectivul comun de asigurare a securității cetățenilor celor două state stă la baza relației bilaterale de cooperare”, precizează MAI.

Ministrul Cătălin Predoiu a evidențiat faptul că Statele Unite rămân principalul partener strategic al României și un aliat de încredere în domeniul securității. Oficialul român a subliniat că Ministerul Afacerilor Interne va continua să dezvolte proiecte comune și să identifice noi oportunități de cooperare, menite să consolideze capacitatea de reacție a instituțiilor responsabile de aplicarea legii.

În cadrul întrevederii a fost reiterat angajamentul comun pentru întărirea dimensiunii de securitate a Parteneriatului Strategic România–SUA, prin eforturi coordonate și soluții comune la provocările emergente.