Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, subliniază că, din principiu, nu susține interdicțiile, inclusiv pe cele care ar limita accesul minorilor sub o anumită vârstă la conținut online. În opinia sa, astfel de măsuri nu rezolvă problema de fond, care este lipsa unui cod moral educat, și sunt extrem de dificil de aplicat cu mijloacele tehnologice existente.

El atrage atenția că platformele online au numeroase beneficii atunci când sunt utilizate responsabil, precum stimularea creativității, menținerea legăturilor sociale între copii și accesul rapid la informație. De asemenea, multe activități școlare și extracurriculare presupun deja utilizarea internetului, ceea ce face aproape imposibilă blocarea completă a accesului minorilor la anumite platforme.

Ministrul a explicat într-o postare realizată pe Facebook că interdicțiile totale generează frustrare și curiozitate excesivă, determinându-i pe copii să acceseze conținutul pe ascuns, fără îndrumare sau protecție. În plus, astfel de restricții pot fi ușor ocolite cu instrumentele actuale. În acest context, Predoiu afirmă că soluția reală nu poate veni decât dintr-o educație solidă și serioasă, avertizând că libertatea fără educație este la fel de periculoasă.

„Libertăți și interdicții. 1. ⁠De principiu, nu sunt pentru interdicții. Chiar și în materia accesului minorilor sub o anumită vârstă la conținut online. Nu rezolvă problema de fond: codul moral educat. Mai ales că o asemenea măsură e foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent. Platformele online au și numeroase beneficii atunci când sunt folosite responsabil (stimularea creativității și menținerea legăturii cu alți copii, acces rapid la informație etc). În plus, multe activități școlare și extracurriculare presupun deja utilizarea internetului. Cum poți să oprești toți minorii să aibă acces online la anumite platforme?! Greu de aplicat, repet. Interdicția totală nu face decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecție. Ușor de depășit un astfel de obstacol cu mijloacele prezente. Soluția reală nu poate veni decât din educație solidă și serioasă, pentru că libertatea fără educație este la fel de periculoasă”, a scris Cătălin Predoiu pe Facebook.

Referitor la relația minorilor cu mediul online, Cătălin Predoiu subliniază că accentul trebuie pus pe educație, în special pe educația socială și digitală. El consideră că programa școlară ar trebui să includă cursuri dedicate valorilor, precum și explicații clare despre pericolele din mediul online. Copiii trebuie să fie învățați să recunoască informațiile false, manipularea, discursul instigator la ură și comportamentele toxice, pentru a nu deveni victime ale dezinformării, presiunii de grup sau ale persoanelor care profită de lipsa lor de experiență.

„2. ⁠În ceea ce privește relația minorilor cu conținutul online, ideea e să investim în educație. Rolul educației sociale și digitale este esențial. Curricula școlară ar trebui să includă cursuri care vizează o anumită axiologie și explicații privind pericolele pentru minori din lumea online. Copiii trebuie învățați să recunoască informațiile false, manipularea, discursul instigator la ură sau comportamente toxice din mediul online. Fără aceste repere, ei pot ajunge ușor victime ale dezinformării, ale presiunii de grup sau ale persoanelor care profită de lipsa lor de experiență. Aș face o paralelă într-un alt plan cu taberele de pregătire fizică atât de populare în secolul trecut, în care se consolidau valorile morale și fizice ale copiilor de la o vârstă fragedă. Pentru a se descurca în natură, inclusiv în situații de pericol. A fost o soluție inteligentă la realitatea vremurilor acelea. Nu s-a mers pe interdicția copiilor de a intra în pădure. Interdicția pentru minorii sub 15 ani de a accesa conținutul online nu rezolvă nimic, în plus va bloca resurse imense pentru aplicarea interdicției și va umple centrele de detenție cu minori. În schimb, educația socială îi poate ajuta pe copii să își dezvolte gândirea critică, empatia și capacitatea de a lua decizii responsabile. În loc să li se spună: „Nu ai voie!” este mult mai eficient să li se explice de ce și cum să se protejeze. Dialogul deschis cu părinții și profesorii, stabilirea unor reguli clare și adaptate vârstei și exemplul personal sunt elemente esențiale pentru o relație sănătoasă cu mediului online”, a mai scris ministrul.

Ministrul face o paralelă cu taberele de pregătire fizică populare în secolul trecut, care aveau rolul de a consolida valorile morale și fizice ale copiilor și de a-i învăța să facă față situațiilor de pericol. În acele vremuri, nu s-a ales interzicerea accesului copiilor în pădure, ci educarea lor pentru a se descurca în siguranță. În același sens, Predoiu afirmă că interzicerea accesului la conținut online pentru minorii sub 15 ani nu ar rezolva nimic, ar consuma resurse imense pentru aplicare și ar putea duce la supraaglomerarea centrelor de detenție cu minori. În schimb, educația socială contribuie la dezvoltarea gândirii critice, a empatiei și a capacității de a lua decizii responsabile. El subliniază importanța dialogului deschis cu părinții și profesorii, a regulilor clare adaptate vârstei și a exemplului personal pentru o relație sănătoasă cu mediul online.

„3.⁠ ⁠Cum spuneam, ca să poți aplica o astfel de interdicție trebuie să pui în funcțiune un anumit sistem. Acest sistem ar trebui să fie capabil să detecteze când și de unde, cineva a intrat pe un anumit conținut. Ceea ce presupune evident înregistrări în baze de date și supraveghere în masă. Cred că e un drum care ridică la rândul său multe pericole. Mai ales în ceea ce privește limitele democrației”, a subliniat Predoiu.

Predoiu avertizează că aplicarea unei interdicții de acces ar presupune implementarea unui sistem capabil să detecteze cine, când și de unde accesează un anumit conținut, ceea ce ar implica baze de date extinse și supraveghere în masă. În opinia sa, acest lucru ridică riscuri majore, mai ales în ceea ce privește limitele democrației și protejarea libertăților fundamentale.

Ministrul își exprimă rezervele față de interdicții și în cazul persoanelor majore, în contextul libertății de exprimare. El menționează că a fost criticat pentru sancțiunile aplicate de Poliție în anumite situații legate de conținutul online sau de campania electorală desfășurată după încheierea oficială a acesteia, dar subliniază că Poliția este obligată să aplice legea în vigoare. Predoiu explică faptul că direcția legislativă poate varia între libertate totală de exprimare și interdicții de conținut, însă el consideră că există o cale de mijloc, bazată pe libertatea de exprimare combinată cu interzicerea strictă a instigării la violență și a conținutului violent.

„4. Chiar și în privința copiilor ajunși la vârsta majoratului și a libertății de expresie, sunt de principiu împotriva interdicțiilor. Am fost adesea criticat pe nedrept pentru că Poliția sancționează un anumit tip de conținut online sau că sancționează campania electorală online după închiderea campaniei. Dar aceasta este prevederea legii române în vigoare. Poliția este obligată să o aplice. Dacă se schimbă legea pe ideea de „libertate de exprimare” totală e una, dacă se merge pe ideea de interdicții de conținut, e alta. Eu cred că există și o cale de mijloc, axată pe „libertate de exprimare”, dar cu interdicție de conținut privind instigarea la violență și conținut violent. E o iluzie să crezi că în actualul stadiu de dezvoltare a tehnologiei, poți să interzici pe oricine postează un anumit tip de conținut. Sfera interdicției trebuie să fie foarte îngustă, tot ce e legat de ideea de violență și vătămări fizice. Dacă începem să pedepsim orice nu ne convine din punct de vedere ideologic sau politic, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană”, a subliniat ministrul.

El avertizează că este o iluzie să se creadă că, în actualul stadiu al tehnologiei, pot fi interzise eficient anumite tipuri de conținut pentru toți utilizatorii. Din acest motiv, sfera interdicțiilor trebuie să fie foarte restrânsă și limitată exclusiv la violență și vătămări fizice. Pedepsele aplicate pe criterii ideologice sau politice vor deschide, în opinia sa, un drum periculos către o societate de tip orwellian.

În concluzie, Cătălin Predoiu afirmă că problema nu este existența platformelor online, ci modul în care acestea sunt folosite. Interzicerea lor nu pregătește copiii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. O educație socială solidă, combinată cu supravegherea realizată de părinți și profesori și cu o comunicare constantă, este văzută ca soluția care îi poate ajuta pe copii să navigheze în siguranță în mediul digital și să evite instigarea sau influențele negative.

Ministrul precizează că aceste poziții sunt exprimate din perspectiva sa de avocat, senator și membru al unui partid cu valori conservatoare și cu libertatea în centrul identității sale ideologice, reprezentând un punct de vedere politic, nu administrativ. El subliniază că Ministerul Afacerilor Interne nu are atribuții în stabilirea limitelor legale privind libertatea de exprimare și accesul la informație, ci doar rolul de a aplica legislația adoptată de Parlament.

„În concluzie, problema nu este existența platformelor online, ci modul în care sunt folosite. Interzicerea lor nu îi pregătește pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. În schimb, o educație socială solidă, combinată cu supraveghere (de către părinți și profesori) și comunicare, îi ajută să navigheze în siguranță în mediul digital și să nu cadă pradă instigării sau influențelor negative din online. Am făcut aceste precizări strict din perspectivă de avocat, senator și membru al unui partid care are în „ADN-ul său ideologic” libertatea și valori conservatoare în general. În alte cuvinte, un punct de vedere politic, nu administrativ. Ministerul de Interne nu are atribuția stabilirii unor limite legale de libertate în materie de liberă exprimare și acces la informație, ci doar de a aplica ce legiferează Parlamentul în această materie”, a conchis Predoiu.

