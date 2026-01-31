Uniunea Europeană (UE) intenționează să extindă restricțiile asupra transporturilor maritime de petrol rusesc, interzicând companiilor europene să asigure sau să transporte petrolul, indiferent de preț. În prezent, aceste companii pot participa la livrări doar dacă prețul se încadrează într-o limită stabilită.

Măsura va îngreuna semnificativ importurile de petrol din Rusia și va include extinderea listei navelor rusești implicate în transporturile maritime, denumite „flota din umbră”.

De asemenea, noul pachet va cuprinde restricții suplimentare pentru băncile rusești, serviciile de criptomonede și instituțiile financiare din țări terțe care ajută Moscova să evite sancțiunile.

Scopul sancțiunilor este reducerea veniturilor Rusiei din exporturile de petrol și împiedicarea ocolirii restricțiilor impuse anterior, notează Bloomberg.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu poate spune cu certitudine dacă negocierile de pace se află într-o fază finală sau dacă este nevoie de continuarea colaborării cu alte state pentru a garanta securitatea țării.

Într-un interviu pentru publicația cehă IROZHLAS, preluat de Ukrainska Pravda, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut că este dificil de anticipat direcția în care se vor îndrepta negocierile.

„Etapa finală este cea mai dificilă și, în acest moment, nu știm dacă suntem foarte aproape de un rezultat sau, dimpotrivă, deloc. Este greu de spus. Ne bazăm pe garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, iar un document în acest sens a fost deja pregătit. Ne bazăm, de asemenea, pe garanțiile de securitate oferite de Europa. Și acolo aproape totul este pregătit, dar documentul nu a fost încă aprobat de parlamente sau de Congresul SUA. Așa cum am spus și înainte, nu știm cu certitudine dacă aceasta este etapa finală și mai avem doar puțin de parcurs sau dacă vom continua să colaborăm cu multe țări pentru a obține garanții de securitate fiabile”, a declarat Zelenski pentru publicația cehă.

Zelenski a subliniat importanța unui pachet de măsuri pentru redresarea Ucrainei, menționând că investitorii trebuie să fie siguri că țara va beneficia de garanții de securitate și că războiul nu va fi reluat. Președintele ucrainean a mai afirmat că există un plan în 20 de puncte destinat încheierii conflictului și că mai este nevoie de eforturi pentru implementarea acestuia.