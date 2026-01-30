Gigantul energetic german Uniper, primul client extern al gazelor ce urmează să fie extrase din perimetrul Neptun Deep, analizează o extindere semnificativă a prezenței sale pe piața românească.

Compania nu vizează doar sectorul gazelor naturale, ci și domeniul energiilor verzi, cu accent pe biometan, un segment aflat într-o etapă de dezvoltare accelerată în România.

Interesul Uniper este corelat atât cu potențialul resurselor din Marea Neagră, cât și cu obiectivele europene privind securitatea energetică și tranziția verde.

Discuțiile recente dintre reprezentanții companiei germane și autoritățile române au confirmat această direcție.

Cristian Bușoi, secretar de stat din Ministerul Energiei, a relatat că, în cadrul unei întâlniri desfășurate la minister, au fost analizate inițiativele Uniper de extindere și consolidare a operațiunilor locale. Potrivit acestuia, partea română și-a reafirmat deschiderea pentru întărirea parteneriatului cu Germania, în special în sectorul energetic, considerat strategic pentru ambele state.

Uniper este una dintre cele mai mari companii din domeniul energiei din Uniunea Europeană, iar interesul manifestat pentru România este văzut de oficialii români ca o confirmare a atractivității pieței locale pentru investitorii străini, dar și a solidității relației bilaterale româno-germane.

Contextul este cu atât mai relevant cu cât producția de gaze din Neptun Deep este programată să înceapă în următorii ani, proiectul fiind considerat cel mai mare zăcământ din sectorul românesc al Mării Negre.

Reprezentanții Ministerului Energiei au subliniat că gazul natural rămâne o resursă esențială în arhitectura energetică europeană, mai ales în condițiile reducerii dependenței de gazul rusesc.

Cristian Bușoi a explicat că, în acest context, proiectul Neptun Deep capătă o importanță strategică majoră atât pentru România, cât și pentru întreaga Uniune Europeană, poziționând țara noastră drept un furnizor-cheie de securitate energetică în regiune. Interesul partenerilor germani ar confirma această relevanță geopolitică și economică.

Întâlnirea de joi, 29 ianuarie, cu reprezentanții Uniper a vizat și potențialul biometanului, considerat o resursă strategică pentru tranziția energetică a României. Potrivit autorităților, valorificarea biometanului ar contribui nu doar la diversificarea surselor de energie, ci și la atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de carbon, în linie cu politicile climatice europene.

Oficialii români consideră că România are premisele necesare pentru a deveni un pilon al stabilității energetice regionale.

Cristian Bușoi a arătat că proiecte strategice precum Neptun Deep, dezvoltarea sectorului energiei nucleare și implementarea Coridorului Vertical contribuie decisiv la creșterea securității energetice, nu doar la nivel național, ci și la nivel regional și european.

Perspectivele sunt susținute și de acordul încheiat între OMV din Austria și Uniper din Germania pentru furnizarea de gaze din proiectul Neptun Deep, aflat în zona economică a României.

Contractul, încheiat pe o perioadă de cinci ani pentru un volum de 15 terawatt-oră de gaze naturale, evidențiază potențialul semnificativ de aprovizionare al României. Acordul a fost semnat într-un context sensibil, marcat de întreruperea livrărilor de gaze rusești prin Ucraina și de reducerea generală a achizițiilor de energie ale Uniunii Europene de la Moscova.

Volumul total al contractului ar reprezenta aproximativ 1,5% din importurile de gaze ale Germaniei în 2024 și este considerat primul acord care va sta la baza dezvoltării proiectului de mare adâncime, la mai mult de un deceniu de la descoperirea gazelor în sectorul românesc al Mării Negre.

Neptun Deep, a cărui producție este așteptată să înceapă în 2027, deține aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze recuperabile, fiind unul dintre cele mai importante zăcăminte din Uniunea Europeană.

Odată devenit operațional, proiectul ar urma să transforme România în cel mai mare producător de gaze din UE și într-un exportator net. Evaluările actuale indică faptul că platoul continental românesc al Mării Negre ar putea ascunde până la 200 de miliarde de metri cubi de gaze offshore.

Producția anuală estimată pentru Neptun Deep se situează între 7 și 8 miliarde de metri cubi, ceea ce s-ar putea traduce în venituri de peste 25 de miliarde de dolari pentru economia românească.