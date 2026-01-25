Utilizarea energiei electrice din surse regenerabile în Uniunea Europeană a atins un nivel record, apropiindu-se de pragul de 50%, potrivit unui raport publicat de Eurostat.

Creșterea este susținută în principal de producția de energie hidroelectrică, dar tot mai mult și de avansul rapid al energiei solare, care devine un pilon esențial al tranziției energetice europene.

În clasamentul statelor membre în funcție de ponderea electricității verzi în consumul total, România se situează la mijlocul ierarhiei, pe locul 14, cu o cotă de 47,6%. La vârful clasamentului se află Austria, unde aproape 90% din energia electrică provine din surse regenerabile, în special din cele 16 centrale hidroelectrice aflate în funcțiune.

Pe poziția a doua se află Suedia, cu 88%, alimentată preponderent din energie eoliană și hidro, urmată de Danemarca, care ajunge la 80% datorită rețelei extinse de parcuri eoliene, atât terestre, cât și offshore, conform datelor citate de Euronews.com.

Mai multe state europene depășesc pragul de 50% al consumului de electricitate verde.

Printre acestea se numără Portugalia, cu 65,8%, Spania, cu 59,7%, Croația, cu 58%, Letonia, cu 55,5%, Finlanda, cu 54,3%, Germania, cu 54,1%, Grecia, cu 51,2%, precum și Țările de Jos, cu 50,5%.

România, cu o pondere de 47,6%, se menține aproape de media europeană, dar rămâne sub acest prag simbolic.

La polul opus se află statele cu cele mai reduse ponderi ale energiei regenerabile în consumul de electricitate. Malta înregistrează doar 10,7%, urmată de Cehia, cu 17,9%, Luxemburg, cu 20,5%, Ungaria și Cipru, ambele cu 24,1%, și Slovacia, cu 24,9%.

Datele Eurostat arată că, la nivelul Uniunii Europene, consumul de electricitate verde a crescut accelerat în ultimele două decenii. În 2004, energia regenerabilă reprezenta aproximativ 16% din consumul total, iar în urmă cu circa zece ani ajunsese la aproape 29%. În prezent, ponderea a urcat la 47,5%.

În structura surselor regenerabile, energia eoliană are cea mai mare contribuție, cu 38%, urmată de energia hidroelectrică, cu 26%.

Cea mai rapidă creștere este însă înregistrată de energia solară, care a evoluat de la doar 1% în 2008 la peste 23% în 2024, echivalentul a 304 TWh.

Expertul în energie Ben McWilliams a explicat că este foarte probabil ca energia solară să o depășească pe cea hidroelectrică în următorii ani, în condițiile în care dezvoltatorii construiesc capacități solare într-un ritm record, iar sectorul hidro nu mai avansează semnificativ. El a subliniat că extinderea rapidă a energiei solare contribuie direct la reducerea dependenței Europei de petrol, gaze și cărbune.