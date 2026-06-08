Cătălin Predoiu avertizează asupra unui pericol tot mai complex. România și SUA își coordonează răspunsul: Acționează în forme diverse și reprezintă una dintre cele mai mari amenințări

Cătălin Predoiu a participat luni, 8 iunie 2026, la Constanța, la deschiderea conferinței bilaterale româno-americane dedicate combaterii criminalității organizate transnaționale. Evenimentul reunește, până pe 10 iunie, reprezentanți ai principalelor instituții de aplicare a legii din România și Statele Unite. În cadrul reuniunii, oficialii au discutat despre consolidarea cooperării operaționale și schimbul de expertiză în lupta împotriva rețelelor infracționale internaționale. Conferința este organizată de Departamentul de Justiție al SUA și face parte din demersurile asumate de cele două state pentru întărirea colaborării în domeniul securității și aplicării legii.

Cătălin Predoiu a deschis lucrările conferinței alături de procurorul general al României, Cristina Chiriac, și procurorul-șef al DIICOT, Codrin-Horațiu Miron, în prezența unor reprezentanți ai structurilor specializate din România și ai agențiilor federale americane.

Conferința „Strengthening U.S.-Romanian Transnational Cooperation on Combating Organized Crime” se desfășoară în perioada 8–10 iunie la Constanța și aduce la aceeași masă procurori DIICOT, ofițeri ai Poliției Române, reprezentanți ai Poliției de Frontieră și oficiali ai unor importante agenții americane, precum FBI, DEA și Secret Service.

Din partea Departamentului de Justiție al Statelor Unite, evenimentul a fost deschis de John Hanley, consilier juridic rezident al Biroului de Dezvoltare Profesională, Asistență și Instruire a Procurorilor din Străinătate. La ceremonia inaugurală au participat, de asemenea, chestorul Vasile Costea, inspector general adjunct al Poliției Române, și comisarul-șef Daniel Filip, director adjunct al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

În intervenția sa, ministrul Afacerilor Interne a evidențiat necesitatea dezvoltării unor mecanisme de cooperare care să răspundă modului tot mai complex în care operează grupările infracționale transfrontaliere.

„Crima organizată lucrează integrat, organizat și din ce în ce mai sofisticat. Răspunsul instituțiilor de aplicare a legii trebuie să fie în aceeași manieră: integrat, organizat, bazat pe cooperare extinsă și aprofundată”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu.

În cadrul dezbaterilor, oficialul român a atras atenția asupra transformării criminalității organizate într-un fenomen cu impact global, capabil să opereze simultan în mai multe jurisdicții și să utilizeze metode din ce în ce mai sofisticate.

Potrivit ministrului, amploarea și gradul de conectare al rețelelor infracționale obligă autoritățile să își adapteze strategiile și să își consolideze cooperarea internațională pentru a putea răspunde eficient provocărilor actuale.

„Crima organizată a devenit un actor global, cu multiple rețele integrate, care acționează în forme diverse și reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa societăților democratice”, a declarat Cătălin Predoiu.

Referindu-se la relația dintre România și Statele Unite, ministrul a subliniat că dimensiunea de securitate a Parteneriatului Strategic trebuie completată prin proiecte și acțiuni concrete în domeniul aplicării legii.

„Parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite este extrem de important pentru România nu numai în plan securitar și militar, ci și în ceea ce privește integrarea eforturilor noastre în domeniul aplicării legii și al combaterii criminalității”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Conferința de la Constanța are loc în contextul angajamentelor asumate în urma vizitei oficiale efectuate de ministrul Afacerilor Interne la Washington, în februarie 2026. În cadrul acelei deplasări, România și Statele Unite au convenit să intensifice cooperarea bilaterală în domeniul combaterii criminalității și al consolidării capacităților instituțiilor responsabile cu aplicarea legii.