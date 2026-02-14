Secretarul de stat american Marco Rubio a respins sugestia că Rusia nu ar fi interesată de negocieri, afirmând că Washingtonul „nu știe” cu certitudine acest lucru. El a explicat că, deși Rusia susține că este interesată, rămâne de văzut în ce condiții este dispusă să negocieze și dacă pot fi găsite termeni acceptabili pentru Ucraina, iar SUA vor continua să testeze această posibilitate.

„Nu ştim dacă ruşii sunt serioşi în ceea ce priveşte încheierea războiului. Ei spun că da”, a declarat Rubio în cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri care a urmat discursului său de sâmbătă, la Conferinţa de securitate de la München. „Ei spun că sunt interesaţi, dar în ce condiţii sunt dispuşi să o facă, şi dacă putem găsi condiţii acceptabile pentru Ucraina, cu care Rusia ar fi întotdeauna de acord, acest lucru vom continua să îl testăm”, a spus el.

Agențiile de informații americane și occidentale au exprimat în mod constant scepticism privind interesul președintelui Vladimir Putin de a pune capăt conflictului și au evaluat că acesta își menține obiectivele maximaliste, chiar și în timp ce se implică în negocieri cu SUA și Ucraina.

Președintele Ucraina, Volodimir Zelenski, prezent la conferință vineri, a afirmat că nu crede că Vladimir Putin dorește să încheie războiul și și-a exprimat dubiile privind disponibilitatea acestuia de a face concesii. În același timp, președintele Donald Trump a subliniat că atât Moscova, cât și Kievul trebuie să facă concesii pentru a ajunge la un acord și a insistat asupra necesității unui compromis în curând.

Întrebat despre presiunea exercitată de Trump asupra Ucrainei pentru mai multe concesii, Zelenski a explicat că președintele american a încercat să determine ambele părți să ajungă la un compromis, deși războiul a fost declanșat de Rusia, exprimând totodată îndoieli privind intențiile Moscovei.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că, deși problemele principale sunt „restrânse”, rămân „cele mai dificile întrebări la care se poate răspunde”, iar situația continuă să fie complicată. În același timp, Statele Unite și Europa continuă să ia măsuri pentru a exercita presiuni asupra Rusia în vederea negocierilor. Rubio a precizat că SUA au înregistrat „progrese” în cadrul discuțiilor și că noi runde de convorbiri sunt programate pentru marți.