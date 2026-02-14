Volodimir Zelenski a făcut noi declarații despre Vladimir Putin în cadrul unui interviu acordat POLITICO, evidențiind diferențele fundamentale dintre stilurile de conducere ale celor doi lideri.

Discuția, desfășurată la München, cu ocazia conferinței anuale de securitate, a oferit o perspectivă clară asupra avantajelor Ucrainei în contextul conflictului cu Rusia.

Zelenski a subliniat că libertatea personală și capacitatea de a analiza situația dincolo de interesele politice reprezintă un avantaj strategic major în fața Kremlinului.

„Cred că și Putin se află într-o poziție dificilă, pentru că eu pot vorbi cu tine, îți pot strânge mâna, nu îmi este teamă și vreau să fiu liber. Și vreau să mă schimb după politică, după ce se termină totul. Iar tu ești aici? Da, eu sunt aici, vezi? Îți poți imagina?”, a declarat Zelenski pentru POLITICO.

Unul dintre momentele cele mai pregnante ale interviului a vizat vârsta și viitorul politic al lui Putin. Zelenski a sugerat că timpul biologic și politic al liderului rus este limitat, subliniind că dinamica politică nu mai favorizează Moscova.

„Sunt o persoană liberă și cred că sunt și mai tânăr decât Putin, știi? Crede-mă, acest lucru este important. El nu mai are prea mult timp la dispoziție, înțelegi? Nu prea mult timp. Da, Dumnezeu să ajute să nu mai aibă prea mult timp”, a concluzionat președintele Ucrainei.

Michael McFaul a exprimat preocupări serioase legate de numirea lui Vladimir Medinski în fruntea delegației ruse pentru următoarea rundă de negocieri de pace Rusia-Ucraina programată săptămâna viitoare la Geneva. Fostul diplomat a avertizat că alegerea lui Medinski semnalează că Vladimir Putin nu tratează cu seriozitate procesul de pace dorit de administrația Donald Trump.

„Am fost dezamăgit să aud asta. În opinia mea, domnul Medinski nu este un negociator serios. A mai participat anterior, fără niciun rezultat. Revenirea sa îmi spune că Putin nu ia în serios aceste negocieri”, a declarat fostul ambasador.

Fostul ambasador și-a exprimat dezaprobarea față de strategia administrației Trump de a pune presiune pe Volodimir Zelenski pentru a ajunge rapid la un acord. McFaul a subliniat că Washingtonul ar trebui să concentreze eforturile asupra Kremlinului, inclusiv prin livrări de arme către Ucraina și sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.

„De ce punem mereu presiune pe Ucraina și niciodată pe Putin? Statele Unite ar trebui să pună mai multă presiune pe Rusia”, inclusiv cu „mai multe arme pentru Ucraina și mai multe sancțiuni” împotriva regimului de la Moscova, a spus fostul ambasador.

Delegatia rusă, formată din 15 membri, va fi condusă din nou de Medinski, cunoscut pentru abordarea sa agresivă și pentru tendința de a folosi lungi prelegeri istorice pline de propagandă, în loc să se angajeze în discuții constructive. Această tactică ridică semne de întrebare privind eficiența negocierilor de pace și angajamentul real al Rusiei față de soluționarea conflictului.

Negocierile vor avea loc marți și miercuri la Geneva și vor implica delegații din Rusia, Ucraina și Statele Unite. Cererile lui Trump ca Ucraina să accelereze procesul, în timp ce Kremlinul pare ezitant, subliniază tensiunile și incertitudinile care înconjoară această rundă de discuții.