Vicepreședintele executiv al Comisia Europeană, Henna Virkkunen, responsabilă pentru tehnologie și securitate, a declarat pentru Politico că Europa trebuie să își consolideze instrumentele de reacție în fața atacurilor cibernetice.

„Nu este suficient doar să ne apărăm. Trebuie să avem și capacitate ofensivă”, a afirmat Henna Virkkunen.

Mesajul marchează o evoluție semnificativă în discursul oficial european, într-un context în care infrastructurile critice, instituțiile publice și marile companii devin tot mai frecvent ținte ale atacurilor digitale.

Virkkunen susține că modelul tradițional, axat aproape exclusiv pe apărare și descurajare, nu mai este adecvat într-un peisaj digital caracterizat de agresivitate și sofisticare tehnologică.

Afirmația sugerează necesitatea dezvoltării unor capabilități care să permită reacții active, inclusiv neutralizarea surselor de atac.

Timp de ani de zile, capitalele europene au evitat să susțină explicit operațiunile cibernetice ofensive, cunoscute sub denumirea de „hacking back”. Principala preocupare a fost riscul de represalii și de escaladare geopolitică, în special din partea unor actori statali precum Rusia sau China.

Potrivit Politico, această reținere începe să se estompeze. Mai multe state membre UE, inclusiv Germania și Letonia, manifestă o deschidere mai mare față de ideea utilizării instrumentelor cibernetice ofensive.

Semnale în acest sens apar și la nivel instituțional. Comisia Europeană a inclus referiri la necesitatea dezvoltării unor capabilități cibernetice defensive și ofensive în Cartea Albă privind Apărarea, publicată în decembrie.

Henna Virkkunen a explicat că executivul european analizează domeniile strategice în care Europa trebuie să își reducă dependențele externe.

„Nu vrem să avem dependențe riscante în domenii critice”, a spus ea.

Această direcție face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a autonomiei tehnologice europene, în special în sectoare precum cloud, inteligență artificială, infrastructură digitală și securitate cibernetică.

Oficialul european a subliniat că obiectivul UE nu este decuplarea de partenerii internaționali, ci construirea unor lanțuri de aprovizionare mai reziliente.

„Asta nu înseamnă că intenționăm să facem totul singuri. Atunci când nu avem anumite capacități noi înșine, suntem foarte dispuși să colaborăm cu parteneri cu aceleași idei pentru a construi lanțuri de aprovizionare rezistente.”

Declarația sugerează continuarea cooperării transatlantice și a parteneriatelor tehnologice strategice.