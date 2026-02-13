Ucraina se gândește să organizeze alegeri prezidențiale în același timp cu un referendum despre un posibil acord de pace cu Rusia. Potrivit Financial Times, anunțul ar putea fi făcut pe 24 februarie. Ideea a stârnit multe discuții, pentru că țara este încă în stare de război, iar o parte dintre oameni nu vor alegeri acum.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar urma să prezinte pe 24 februarie planurile: alegeri prezidențiale și, în același timp, un referendum în care oamenii să voteze dacă sunt de acord cu un eventual acord de pace cu Rusia.

Potrivit surselor, Guvernul de la Kiev analizează mai multe variante, într-o situație politică și militară foarte complicată. Se discută ca orice acord de pace cu Rusia să fie aprobat prin votul populației. Unii oficiali au luat în calcul ca alegerile și referendumul să aibă loc în luna mai, dar decizia finală depinde de cum evoluează situația de securitate și de lege. Sondajele arată că majoritatea ucrainenilor nu vor alegeri cât timp războiul continuă.

Mulți respondenți nu sunt de acord nici cu ideea ca Donbasul să treacă complet sub control rusesc în schimbul unor garanții de securitate din partea Occidentului.

Totuși, oamenii sunt mai deschiși la ideea unui referendum despre pace:

55% ar susține un referendum pentru un acord de pace

32% sunt împotrivă

Organizația civică OPORA a amintit că legea ucraineană nu permite organizarea de referendumuri cât timp este stare de urgență. În plus, ar fi greu de asigurat:

participarea cetățenilor plecați în străinătate

votul militarilor

securitatea votului

combaterea dezinformării

Chiar dacă luptele s-ar opri, ar fi nevoie de schimbări în lege și de timp pentru refacerea sistemului de vot înainte de organizarea unui referendum.