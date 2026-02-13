Rusia, Ucraina și SUA se pregătesc pentru o nouă rundă de negocieri de pace săptămâna viitoare, anunțată de Kremlin, în timp ce oficialii discută locul întâlnirii și șansele unor progrese reale înainte de încheierea războiului care continuă încă.
Kremlinul a informat că următoarele discuții de pace dintre Rusia și Ucraina, la care participă și SUA ca mediator, vor avea loc săptămâna viitoare. Nu s-a anunțat încă locul. Trei surse au declarat că oficiali americani au propus ca întâlnirea să fie la Miami, în Florida, și să se țină luni și marți, cu participarea celor trei părți.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Rusia și SUA discută și despre relațiile comerciale și economice dintre ele. El a spus că Rusia speră ca dialogul să continue, dar crede că e puțin probabil să apară rezultate concrete înainte de încheierea războiului din Ucraina.
Ucraina se gândește să organizeze alegeri prezidențiale în același timp cu un referendum despre un posibil acord de pace cu Rusia. Potrivit Financial Times, anunțul ar putea fi făcut pe 24 februarie. Ideea a stârnit multe discuții, pentru că țara este încă în stare de război, iar o parte dintre oameni nu vor alegeri acum.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar urma să prezinte pe 24 februarie planurile: alegeri prezidențiale și, în același timp, un referendum în care oamenii să voteze dacă sunt de acord cu un eventual acord de pace cu Rusia.
Potrivit surselor, Guvernul de la Kiev analizează mai multe variante, într-o situație politică și militară foarte complicată. Se discută ca orice acord de pace cu Rusia să fie aprobat prin votul populației. Unii oficiali au luat în calcul ca alegerile și referendumul să aibă loc în luna mai, dar decizia finală depinde de cum evoluează situația de securitate și de lege. Sondajele arată că majoritatea ucrainenilor nu vor alegeri cât timp războiul continuă.
Mulți respondenți nu sunt de acord nici cu ideea ca Donbasul să treacă complet sub control rusesc în schimbul unor garanții de securitate din partea Occidentului.
Totuși, oamenii sunt mai deschiși la ideea unui referendum despre pace:
55% ar susține un referendum pentru un acord de pace
32% sunt împotrivă
Organizația civică OPORA a amintit că legea ucraineană nu permite organizarea de referendumuri cât timp este stare de urgență. În plus, ar fi greu de asigurat:
participarea cetățenilor plecați în străinătate
votul militarilor
securitatea votului
combaterea dezinformării
Chiar dacă luptele s-ar opri, ar fi nevoie de schimbări în lege și de timp pentru refacerea sistemului de vot înainte de organizarea unui referendum.
Articolul a prezentat un subiect de interes pentru tine?
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.