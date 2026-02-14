Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că Statele Unite sunt pregătite să se implice în reînnoirea și restaurarea ordinii globale, motivând că acest angajament urmărește un viitor la fel de mândru, suveran și vital ca civilizațiile trecutului. Deși SUA pot acționa și independent, Rubio a subliniat că preferă să realizeze aceste eforturi împreună cu partenerii europeni.

„Statele Unite ale Americii se vor angaja din nou în procesul de reînnoire şi restaurare, motivaţi de viziunea unui viitor la fel de mândru, suveran şi vital ca civilizaţiile noastre din trecut, şi suntem pregătiţi, dacă este necesar, să facem acest lucru singuri. Preferăm şi sperăm să facem acest lucru împreună cu voi, prietenii noştri din Europa”, a spus Marco Rubio.

Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat la Conferința de Securitate de la München că Statele Unite doresc să vadă o Europă puternică, evidențiind legătura strânsă dintre securitatea americană și soarta Europei. În același timp, el a afirmat că Europa trebuie să aibă voința de a supraviețui și de a se apăra independent.

Rubio a deschis discursul prin reafirmarea alianței dintre SUA și Europa, menționând că cele două regiuni „aparțin una alteia”. Oficialul american a precizat că, sub administrația lui Donald Trump, SUA urmăresc „reînnoirea și restaurarea” globală și, deși sunt pregătite să acționeze singure dacă este necesar, preferă să realizeze aceste eforturi împreună cu partenerii europeni. Tonul discursului său a contrastat cu cel susținut anul trecut de vicepreședintele JD Vance, care critica dur Europa pentru politicile legate de imigrație și libertatea de exprimare.

După începutul discursului său, în care a transmis un mesaj conciliant către Europa, secretarul de stat Marco Rubio a abordat preocupările tradiționale ale administrației Trump legate de impactul globalizării. Rubio a atins și tema migrației, subliniind că migrația în masă nu este „o problemă minoră cu efecte reduse”, ci reprezintă „o criză continuă care transformă și destabilizează societățile din întreaga lume occidentală”.

„Împreună, putem reindustrializa economiile noastre şi reconstrui capacitatea de a ne apăra popoarele. Dar activitatea acestei noi alianţe nu ar trebui să se concentreze doar pe cooperarea militară şi recuperarea industriilor din trecut. Ar trebui să se concentreze şi pe promovarea intereselor noastre comune, pentru a construi un nou secol occidental”, a îndemnat el.

Secretarul de stat Marco Rubio a asigurat că sfârșitul erei transatlantice „nu este nici obiectivul, nici dorința” Statelor Unite. În discursul său la Conferința de Securitate de la München, Rubio a subliniat legăturile istorice și culturale strânse dintre Europa și SUA, menționând rădăcinile comune ale colonizatorilor europeni și propria sa experiență personală, pentru a evidenția destinul comun al celor două regiuni.

Rubio a reafirmat sprijinul american pentru trupele NATO, subliniind că SUA au luptat „cot la cot” cu aliații, într-o încercare de a repara tensiunile provocate anterior de comentariile lui Donald Trump privind Afganistanul. Oficialul american a declarat că SUA „trasează calea către un nou secol de prosperitate” și intenționează să facă acest lucru împreună cu Europa, accentuând că scopul nu este separarea, ci revitalizarea vechii prietenii transatlantice.

SUA nu sunt interesate să fie „custodele declinului controlat al Occidentului”, a punctat Rubio.

„Nu vrem ca aliaţii noştri să fie slabi, pentru că asta ne face şi pe noi mai slabi. Vrem aliaţi care să se poată apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu fie tentat să ne testeze puterea colectivă. De aceea nu vrem ca aliaţii noştri să fie împovăraţi de vinovăţie şi ruşine. Vrem aliaţi care să fie mândri de cultura şi moştenirea lor, care să înţeleagă că suntem moştenitori ai aceleiaşi civilizaţii măreţe şi nobile şi care, împreună cu noi, sunt dispuşi şi capabili să o apere, şi de aceea nu vrem ca aliaţii să raţionalizeze statu-quo-ul defectuos, în loc să ia în considerare ceea ce este necesar pentru a-l repara. Pentru că noi, în America, nu avem niciun interes să fim un custode politicos şi ordonar ai declinului controlat al Occidentului”, a subliniat şeful diplomaţiei americane.

Secretarul de stat Marco Rubio a afirmat că vechile organizații internaționale nu trebuie desființate, ci reconstruite și reformate urgent pentru a face față provocărilor contemporane. El a subliniat că, deși ONU are „un potențial enorm”, instituția nu a reușit să soluționeze conflictele din Gaza sau Ucraina, demonstrând o anumită „neputință”, în contrast cu intervențiile decise ale Statelor Unite.