Petrolul se ieftinește puternic. Cotațiile au ajuns la cel mai redus nivel din ultimele patru luni pe fondul detensionării relațiilor dintre SUA și Iran

Prețurile petrolului au continuat să scadă miercuri, pierzând peste 1% și apropiindu-se de cele mai mici valori din ultimele patru luni. Piețele sunt influențate de perspectivele unor relații mai bune între Statele Unite și Iran, de reluarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz și de așteptările privind creșterea exporturilor de țiței din Orientul Mijlociu.

Prețurile petrolului au înregistrat noi scăderi miercuri, prelungind tendința descendentă din această săptămână. Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât cu 78 de cenți, echivalentul unui declin de 1%, până la 76,30 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a depreciat cu 78 de cenți, respectiv 1,1%, ajungând la 72,43 dolari pe baril.

Ambele repere internaționale au încheiat și ședința precedentă în scădere cu aproximativ 1%, atingând cele mai reduse niveluri din prima parte a lunii martie.

Detensionarea relațiilor dintre SUA și Iran pune presiune pe prețul petrolului

Investitorii consideră că diminuarea tensiunilor dintre Washington și Teheran ar putea conduce la o creștere a ofertei de petrol pe piața mondială.

Analiștii ING au explicat că reluarea treptată a traficului prin Strâmtoarea Ormuz susține acest scenariu.

„Semnalele pozitive din Golful Persic alimentează optimismul privind fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz. Numărul navelor care tranzitează zona a crescut în ultimele zile, deși rămâne mult sub nivelurile dinaintea războiului”, au transmis strategii ING.

În plus, Washingtonul a acordat Iranului o derogare de 60 de zile de la anumite sancțiuni, în urma primelor discuții de pace, ceea ce permite Teheranului să continue exporturile de petrol.

Tomomichi Akuta, economist-șef la Mitsubishi UFJ Research and Consulting, consideră că evoluția negocierilor va influența decisiv piața petrolului.

„Prețurile petrolului au fost afectate de speranțele privind detensionarea relațiilor dintre SUA și Iran și de reluarea transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Hormuz”, a declarat acesta. „Noi progrese în negocierile nucleare ar putea readuce prețurile la nivelurile de dinaintea războiului”, a adăugat economistul.

Marți, Oman și Iran au convenit să continue discuțiile privind administrarea navigației prin Strâmtoarea Hormuz. Totodată, secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat că orice încercare a Iranului de a introduce taxe de tranzit ar încălca dreptul internațional.

Deși optimismul s-a accentuat, investitorii rămân prudenți. Președintele american Donald Trump a afirmat că Iranul ar fi acceptat inspecții nucleare „pe termen nelimitat”, însă autoritățile de la Teheran au respins această informație.

În același timp, traficul maritim începe să se normalizeze. Datele de monitorizare arată că trei superpetroliere care rămăseseră blocate au traversat marți Strâmtoarea Ormuz. Organizația Maritimă Internațională lucrează, de asemenea, la un plan care să permită sutelor de nave și celor aproximativ 11.000 de marinari blocați în Golf să își continue călătoria.

Pe de altă parte, datele Institutului American al Petrolului (API) arată că stocurile de țiței din SUA au scăzut cu 765.000 de barili în săptămâna încheiată la 19 iunie. Analiștii consultați de Reuters estimaseră însă o diminuare mult mai mare, de aproximativ 4,5 milioane de barili.