Bulgaria își afirmă rolul pe scena internațională prin implicarea în proiectele de reconstrucție din Fâșia Gaza, în cadrul Consiliului Păcii, inițiat de președintele american Donald Trump.

Fostul prim-ministru Rosen Jeliazkov și ministrul de externe Georg Georgiev au discutat detaliile acestei implicări la Conferința de Securitate de la München, arătând angajamentul Bulgariei față de stabilitatea regională și soluțiile pașnice în Orientul Mijlociu.

Acceptarea Sofiei de a face parte din Consiliul Păcii oferă Bulgariei șansa de a participa la proiecte internaționale de reconstrucție, atrăgând investiții și know-how tehnic în Fâșia Gaza. În cadrul reuniunii de la München, Jeliazkov și Georgiev s-au întâlnit cu Nickolai Mladenov, Înaltul Reprezentant ONU pentru Gaza, discutând modalități concrete prin care Bulgaria poate contribui la redresarea economică și socială a zonei afectate de conflicte.

Discuțiile au vizat:

Furnizarea de expertiză tehnică și cunoștințe specializate

Participarea la formate internaționale de coordonare

Implicarea în inițiative conduse de donatori pentru reconstrucție post-conflict

Bulgaria va fi reprezentată la prima reuniune a Consiliului Păcii, confirmată de Jeliazkov, care a subliniat importanța stabilității în Orientul Mijlociu pentru securitatea națională. Participarea activă a țării la aceste inițiative internaționale reflectă dorința de a contribui la pace și de a sprijini reconstrucția Fâșiei Gaza prin acțiuni concrete.

Pe 22 ianuarie, Bulgaria a aderat oficial la Consiliul Păcii la Forumului Economic de la Davos, prin semnarea documentului de stabilire a inițiativei. Decizia rapidă a stârnit controverse interne, opoziția criticând aderarea ca fiind în contradicție cu politica Uniunii Europene. Guvernul a clarificat că ratificarea oficială va fi realizată de următoarea Adunare Națională.

Prin această implicare, Bulgaria se poziționează ca un actor activ în reconstrucția post-conflict și în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Participarea la Consiliul Păcii reprezintă o oportunitate strategică pentru dezvoltarea relațiilor internaționale și promovarea securității regionale, în timp ce oferă oportunități de investiții și proiecte concrete în Fâșia Gaza.