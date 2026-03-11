Alegerea unei motociclete nu trebuie făcută doar după brand, ci și după modul în care se potrivește stilului de condus, greutății și bugetului tău, iar modelele noi din 2026 pun accent pe siguranță, manevrabilitate și preț corect.

Un exemplu clar al tendinței actuale este faptul că o motocicletă ca Yamaha MT‑03 este poziționată ca o opțiune ideală pentru începători care vor o motocicletă utilă în oraș, dar capabilă și pentru plimbări mai lungi. Prețul său în Europa este în jurul valorii de 6.400 - 6.600 EUR, respectiv 30.700 - 31.600 RON pentru un model nou cu TVA inclus.

Un alt exemplu reprezentativ este Honda Grom, o motocicletă de tip mini moto ideală pentru cei aflați la primele lor experiențe pe două roți. În SUA, modelul are un preț de pornire în jurul valorii de 3.699 USD, adică aproximativ 15.500 RON, fără taxe locale și transport. Aceasta o face una dintre cele mai accesibile motociclete noi de pe piață, perfectă pentru oraș și pentru învățare, dar nu atât de potrivită pentru drumuri lungi sau autostrăzi.

Trecând de categoria mini moto, pe piața motocicletelor mai „serioase” pentru începători, modelele cu motoare de peste 300 cc devin cele mai populare în 2026. Pe lângă MT‑03, multe ghiduri de cumpărători de pe anul acesta menționează motociclete precum Honda CB300R, cu motor de aproximativ 286 cc, fiind recunoscută pentru poziția confortabilă de condus și caracterul prietenos pentru noii rideri. Prețurile pentru astfel de motociclete în 2026 se învârt în jurul a 5.000 - 6.000 USD pe piața internă americană sau europeană, ceea ce la cursul din 2026 s-ar traduce în jurul a 21.000 - 25.000 RON pentru un model nou.

O altă motocicletă tot mai căutată de începători este Yamaha YZF‑R3, apreciată pentru stilul sportiv dar totuși accesibil și sigur. În 2026 este considerată o opțiune excelentă în clasa de motociclete cu motoare twin de ~320 cc, iar prețul său mediu pe piața nouă este în jur de 6.000 USD sau circa 25.000 RON. Această motocicletă este atractivă pentru cei care vor un pic mai mult răspuns la accelerație și o ergonomie sportivă, dar fără să compromită siguranța.

Pe lângă cele menționate mai sus, piața din 2026 oferă și alte opțiuni interesante pentru începători: modelele naked și cruiser cu motoare până în ~450 cc, cum ar fi unele generații noi ale modelelor de la Kawasaki sau Royal Enfield, cu prețuri estimate de 25.000 - 30.000 RON pentru unități noi. Chiar dacă sunt puțin mai puțin accesibile decât modelele mini moto, ele oferă mai mult „spațiu de creștere” după ce te obișnuiești cu condusul.

Cumpărătorii trebuie să analizeze și costurile adiționale cu care se vor confrunta. Asigurarea obligatorie RCA pentru moto poate varia de la câteva sute de lei până la peste 1.000 RON pe an, în funcție de cilindree și de istoricul tău de conducere; iar echipamentul de protecție (cască, geacă, mănuși etc.) poate adăuga încă 1.000 - 2.000 RON la bugetul de început.

Alegerea unei motociclete depinde de modul în care vrei să o folosești, în oraș, la drumuri lungi sau alternativ, însă piața din 2026 oferă mai multe opțiuni solide care îmbină costurile eficiente cu plăcerea de a conduce.