Depășirea vehiculelor este una dintre cele mai sensibile manevre în trafic, reglementată strict de Codul rutier din România. Respectarea regulilor nu doar că previne accidentele, dar protejează șoferii de sancțiuni financiare.

În trafic, depășirea este procesul prin care un vehicul avansează în fața unui alt vehicul sau depășește un obstacol pe același sens de circulație, efectuând o schimbare temporară a benzii și reintrând pe banda inițială după ce manevra este completă.

Nu se consideră depășire atunci când vehiculul înaintează mai rapid decât altele pe o bandă paralelă în același sens sau când se circulă pe autostradă, unde separarea benzilor permite menținerea fluxului de trafic în siguranță fără schimbarea benzii.

În mod normal, depășirea se efectuează pe partea stângă a vehiculului care este depășit. Totuși, există situații speciale: tramvaiele sau vehiculele care semnalizează intenția de a vira la stânga pot fi depășite pe partea dreaptă.

Pentru ca depășirea să fie realizată în siguranță, șoferul trebuie să verifice următoarele aspecte:

Traficul din sens opus: să nu existe vehicule care se apropie și să nu pună în pericol manevra.

Spațiul disponibil: să fie suficient pentru a reveni pe banda inițială după depășire.

Vizibilitatea: drumul trebuie să permită o evaluare clară a distanței și a eventualelor obstacole.

Depășirea în zone restrânse, cum sunt podurile, pasaje denivelate sau tunelurile, este permisă pentru vehicule lente sau alternative numai dacă vizibilitatea este de peste 20 m și lățimea drumului depășește 7 m. Printre acestea se numără: vehicule cu tracțiune animală, motociclete fără ataș, mopede, biciclete și trotinete electrice, respectând regulile de siguranță rutieră.

Sancțiunile pentru depășirile neregulamentare variază în funcție de consecințe. Contravențiile simple se penalizează cu amendă între 1.215 și 1.620 lei și suspendarea permisului pentru 60 de zile.

Dacă depășirea a dus la producerea unui accident cu pagube materiale, șoferii riscă amendă între 1.822,5 și 4.050 lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile. Traversarea liniei continue fără depășirea altui vehicul se pedepsește cu 6 puncte de penalizare și amendă între 1.822,5 și 4.050 lei, conform Codului rutier.