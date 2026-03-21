În realitate, legislația rutieră nu stabilește un număr clar de metri în această situație. Regula nu ține de distanță, ci de poziția pietonului față de sensul de mers al mașinii. Confuzia apare în special pe drumurile cu două benzi pe sens, atunci când pietonul se află pe celălalt sens, dar se apropie de axul drumului, ceea ce poate genera situații periculoase.

Conform Codul Rutier, șoferii sunt obligați să acorde prioritate pietonilor care sunt deja angajați în traversare pe sensul lor de deplasare. Asta înseamnă că nu există o regulă de tip „5 metri” sau „10 metri” care să scutească de oprire. Obligația apare în momentul în care pietonul a pășit pe sensul tău, chiar dacă se află pe cealaltă bandă, dar în aceeași direcție de mers.

Legea prevede că neacordarea priorității pietonilor aflați în traversare regulamentară pe sensul de deplasare constituie contravenție. Astfel, regula se aplică în funcție de poziția reală a pietonului și nu de distanța față de trecere. În plus, șoferii trebuie să reducă viteza în apropierea trecerilor de pietoni. În localitate, la trecerile nesemaforizate, limita este de 30 km/h, chiar și în lipsa unui indicator. Dacă o persoană se află în apropierea trecerii, este recomandat ca șoferii să încetinească, pentru a putea opri în siguranță dacă aceasta decide să traverseze. Poliția poate aplica sancțiuni chiar și atunci când pietonul doar intenționează să traverseze, iar șoferul nu acordă prioritate.

„Constituie contravenţie şi se sancţionează […] neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului”, prevede Art. 101 alin. (3) lit. e din legea rutieră.

Situația este diferită atunci când pietonul se află exclusiv pe sensul opus de circulație. În acest caz, șoferii nu sunt obligați să oprească. Totuși, regula se schimbă în momentul în care pietonul începe traversarea și se apropie de axul drumului, deoarece există riscul să pătrundă pe sensul de mers al mașinii. Din acel moment, conducătorul auto trebuie să oprească și să acorde prioritate.

Pe străzile cu sens unic, regula este mai strictă. Șoferii sunt obligați să oprească indiferent din ce direcție vine pietonul. În 2026, neacordarea priorității este sancționată cu amendă cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru 60 de zile.

Legea stabilește obligații clare și pentru pietoni. Aceștia trebuie să traverseze doar pe trecerile marcate sau, în lipsa acestora, pe la colțul străzii. De asemenea, pietonii sunt obligați să se asigure înainte de a păși pe carosabil și nu au voie să prelungească traversarea, să se oprească sau să schimbe direcția pe trecere.

Traversarea este interzisă atunci când se apropie un vehicul cu regim prioritar, precum poliția, ambulanța sau pompierii, dar și pe culoarea roșie a semaforului. Codul Rutier prevede că, în cazul în care un pieton traversează neregulamentar și este implicat într-un accident, răspunderea îi aparține integral, dacă șoferul a respectat toate regulile de circulație.